En las instalaciones del Comando General de la Policía Municipal de Iribarren, se llevó a cabo una Reunión Estratégica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de evaluar los resultados estadísticos de las diferentes incidencias delictivas correspondientes a la Semana 36, del 1 al 7 de septiembre de 2025.

Reunión Estratégica de Seguridad Ciudadana para implementar estrategias de protección

El encuentro estuvo liderado por el G/D Hibrahim Ricardo Sirgo Herrera, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara N° 13 (ZODI Lara); el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; el Cnel. Orlando Gómez, Director General del Cuerpo de Policía Municipal de Iribarren, así como las diferentes autoridades de los organismos de seguridad de la entidad.

Durante la reunión, se analizaron las estadísticas de las incidencias delictivas en la región, con el propósito de implementar estrategias efectivas que garanticen la seguridad y bienestar de los ciudadanos. De igual manera, se hizo énfasis en la posición firme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo de Iribarren, de defender la tranquilidad, la paz y la soberanía ante las recientes amenazas y ataques en contra de la patria venezolana.

A su vez, las autoridades abordaron el operativo que se realizará en el marco de la 48° Feria Internacional de Barquisimeto desde el 11 al 14 del presente mes en las instalaciones del Complejo Ferial Bicentenario.

El Alcalde Yanys Agüero destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre todos los organismos, pero también en fortalecer la fusión cívico – militar y policial para abordar los desafíos en materia de seguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Iribarren.

Prensa Alcaldía del municipio Iribarren