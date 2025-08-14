Reunión del presidente Nicolás Maduro con alcaldes opositores: «Tenemos la obligación de construir un país estable»

El jefe de Estado se reunió con los líderes municipales en Miraflores. Los llamó a la defensa de la paz de Venezuela y al trabajo conjunto.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles una reunión con alcaldes de la oposición que resultaron electos en los comicios de este 27 de julio.

El evento se desarrolló en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en el marco de un llamado de un diálogo para avanzar en la construcción de proyectos y la defensa de la paz.

Maduro extendió una invitación a la oposición para trabajar en conjunto bajo el respeto y a pesar de las diferencia.

«Tenemos la obligación de construir un país estable. Lo viejo, el burocratismo, la indolencia, la espera, ya no tiene lugar. Gobernar con el pueblo no es consigna: es el único camino posible. Y esa democracia, como soñó Chávez, ya se está construyendo: con rostros jóvenes, con manos obreras, con comunidades despiertas», sostuvo.

«A cada funcionario le decimos: no más distancias. No más excusas. No más verticalismo improductivo. Este pueblo está listo para ejercer el poder. El Estado debe estar a la altura, con eficiencia técnica y sensibilidad humana. Con respeto. Con escucha. Con humildad», fueron palabras del Presidente.

Maduro también expresó su esperanza de que la nueva generación de oposición venezolana, surgida en las recientes elecciones nacionales, pueda desempeñar sus responsabilidades junto al pueblo y contribuir al progreso del país.

Recordemos que, tras el proceso electoral, el jefe de Estado instó a las autoridades regionales a trabajar en unión para el beneficio de la ciudadanía y convocó un Consejo Federal de Gobierno (CFG) que reunió a alcaldes y gobernadores de las diversas toldas políticas.

Al CFG acudieron los mandatarios sin distinción política para presentar las necesidades prioritarias de sus jurisdicciones y además recibieron la instrucción de trabajar mancomunadamente con los organismos de seguridad en el marco de la lucha contra organizaciones delictivas.

En esta reunión, el Presidente estuvo acompañado por la Primera Dama, Cilia Flores; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; Jorge Márquez, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios; el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán; el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, Leonardo Montezuma; el ministro del Poder Popular, entre otras autoridades.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión