Resumen y resultados de lo Juegos Olímpicos de Invierno: Pekín 2022 | Jornada 1

¡Qué has hecho, Schouten! ¡Qué inicio de Juegos! Tras la exhibición de Johaug, llega Irene Schouten para apuntarse el primer Récord Olímpico de Pekín. La patinadora neerlandesa, en un curso repleto de éxitos, se cuelga el oro en 3.000 m de patinaje de velocidad con un tiempo de 3:56.93, superando un récord con 20 años de vigencia. Tas ella, la italiana Lollobrigida y la canadiense Weidemann, plata y bronce respectivamente.

¡China se lleva la última medalla de la jornada!

Los anfitriones cierran las finales del día de la mejor manera, con la medalla de oro en los relevos mixtos del patinaje de velocidad en pista corta. Italia y Hungría, en esta posición, completan el podio.

¡Sorpresa en Moguls! ¡Walter Wallberg se lleva el oro!

¡Qué espectáculo! ¡Y qué final! El sueco Walter Wallberg, con un último salto impresionante, se lleva el oro con una puntuación de 83.23. Mikael Kingsbury, plata en Sochi y oro en PyeongChang, sigue añadiendo hitos a su palmarés repitiendo el resultado de 2014, aunque partía como favorito hoy. El japonés Horishima Ikuma, por su parte, cierra el podio con el bronce.

«Si cuadro la bajada puedo hacer un gran resultado»

Adur Etxezarreta, primer español en Pekín, compite la próxima madrugada en descenso. Después, turno de Imanol Rojo en esquiatlón y el lunes, Núria Pau en gigante. Rafa Payá, periodista del Diario AS, habla con los tres.

¡Doblete para Eslovenia en salto de esquí!

Claro ganador en los saltos de esquí femeninos. Doble medalla para Eslovenia, que se lleva el oro y el bronce. El primer metal, a través de Ursa Bogotaj; el segundo, gracias a Nika Kriznar. Entre ambas saltadoras, la alemana Katharina Althaus, que repite la plata de PyeongChang 2018.

¡Más frentes abiertos!

Mientras se definen las medallas en el salto de esquí femenino, sigue la primera manga de luge masculino, con sus impresionantes velocidades. Además, desde las 12:30, también está en marcha la fase final de Moguls masculinos, que empezará a definir el podio a partir de las 13:40.

El curling (dobles mixtos), por su parte, sigue acumulando resultados. A los mencionados, se unen el 7-5 de Estados Unidos a China, el 8-3 de Reino Unido a República Checa, el 6-2 de Suecia a Canadá y el 7-3 de Italia a Australia.

Salto hacia las medallas

El salto de esquí femenino, que ha arrancado a las 10:45 con los saltos de prueba, avanza hacia las medallas. Ahora mismo, arranca la segunda serie de la ronda final.

¡Nuevo Récord Olímpico!

No se puede pestañear. Pekín 2022 ha arrancado con fuerza y no tiene intención de frenar. El patinaje de velocidad en pista corta, en sus primeras series de 500 metros, ha dejado el segundo Récord Olímpico de la jornada. La neerlandesa Suzanne Schulting, imbatible en el Campeonato Mundial de 2021, ha registrado un tiempo récord de 42.379. Ni su año ni los Juegos bajan de marcha.

Todos los detalles sobre el anuncio de retirada de Shaun White. Pekín despedirá a una leyenda.

Hace cuatro años no me clasifiqué, así que quería esto. Cuando era joven tenía el gran sueño de ganar el oro olímpico y ahora lo tengoIrene Schouten, Récord Olímpico

El Récord Olímpico de Schouten: disfruten

Y se decide el biatlón: ¡segundo oro para Noruega!

Pese a perder 20 segundos en el primer relevo, ajustando la mirilla, Noruega, con Johannes Thingnes o Tiril Echhof en sus filas, consigue su segundo oro de la jornada con un tiempo de 1:06:45.6. La plata se la queda Francia (+0.9) y el bronce va para el Comité Olímpico Ruso (+1,5).

¡Cae el primer Récord Olímpico!

«The Flying Tomato» anuncia su retirada

Mientras siguen disputándose las finales de biatlón y patinaje de velocidad, Shaun White, leyenda olímpica, anuncia su retirada en rueda de prensa. «Es esto y aquello, todas esas cosas son importantes para tomar esta decisión», ha manifestado en referencia a sus problemas de rodilla y a las interrupciones que ya ha tenido en su carrera, en la que ha cosechado tres oros olímpicos.

¡Y esto no para! ¡Dos oros a la vista!

Después de conformarse el primer podio de Pekín 2022, aguardan dos más. Desde las 9:30, está en marcha la lucha por las medallas en patinaje de velocidad femenino (3.000 metros); a partir de las 10:00, arranca la final de relevos mixtos (4×6 km) en biatlón.

La crónica de la primera medalla, de la pluma de Rafa Payá.

¡Qué manera de colgarse un oro!

Así ha llegado Johaug a la línea de meta. Carrera total y tramo final espectacular, al alcance de nadie más. A sus 33 años, se cuelga la cuarta presea olímpica. Pueden ser sus Juegos, oposita a reinarlos.

¡Therese Johaug se lleva la primera!

La esquiadora noruega hace valer su cartel de favorita y, con una exhibición, se cuelga el primero oro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Con un tiempo de 44:13.7 minutos, ha cruzado la meta en primera posición por delante de la rusa Natalia Nepryaeva (44:43.9) y la austríaca Teresa Stadlober (44:44.2), plata y bronce, respectivamente. Charlotte Kalla, campeona en Pyeongchang y con nueve medallas olímpicas en su palmarés, ha llegado en 18ª posición.

¡En busca del primer oro!

Llega uno de los momentos más esperados de esta primera jornada, llega la lucha por las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Charlotte Kalla (Suecia) o Therese Johaug (Noruega), dos de las grandes favoritas en este 7,5 km + 7,5 km de esquiatlón femenino.

Marius Lindvik vuela alto

Ronda clasificatoria terminada y primer líder en los saltos de esquí. El noruego Marius Lindvik, con 116,7 puntos, encabeza la jornada. Golpe encima de la mesa del campeón del Cuatro Trampolines. Tras él, Robert Johansson (116,6), Piotr Zyla (112,1) y Ryoyu Kobayashi (111,4), uno de los grandes favoritos y aspirante a ser el primer campeón japonés en la disciplina.

El salto de esquí hace su debut; el curling, sigue

Tras una ronda de prueba, desde las 7:20, el salo de esquí ha empezado su ronda clasificatoria en categoría masculina. A las 12:35, recordemos, tendremos la final femenina, que empezará su sesión de prueba a las 10:45 y la ronda previa a la lucha por las medallas a las 11:45.

El curling, por su parte, el primer deporte en arrancar en esta cita olímpica, sigue su curso. Esta madrugada, Noruega se ha impuesto a Australia (4-10) y Suecia a Suiza (1-6) en dobles mixtos. Ahora mismo, hay cuatro partido en curso. A las 13:05, arrancarán otros cuatro, con un atractivo Estados Unidos – Canadá.

¡Definida la final femenina de slopestyle!

Sí han podido tener lugar las dos mangas clasificatorias (03:45 y 04:47) en el slopestyle femenino. La neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, con 86,75 puntos en las segunda sesión, ha sido la gran triunfadora. Tras ella, Murase Kokomo (81.45) y Enni Rukajarvi (78.83). La estadounidense Jamie Anderson, doble campeona olímpica, también estará en la final tras quedar en quinta posición.

La ronda clasificatoria también ha dejado una de las noticias de la mañana. Lucile Lefevre, francesa de 26 años con dos Juegos a sus espaldas, ha anunciado su retirada tras no alcanzar la final.«Conozco mi nivel, podría continuar pero no es una restricción, es realmente una elección. El deporte de alto nivel es muy exigente, física y mentalmente, y siento que he llegado al final», ha declarado. En big air, intentará hacerlo con el mejor sabor de boca posible.

El viento frena a Etxezarreta

Pese a que la primera final de la jornada se disputará a las 8:45, los deportistas hace muchas horas que están en marcha en Pekín. Y, pese a que hoy no veremos a ninguno de los 14 españoles participantes, sí debía entrar en acción uno: Adur Etxezarreta.

El guipuzcoano, que había dejado grandes sensaciones en los primeros dos entrenamientos, no ha podido participar hoy debido al fuerte viento, que ha anulado la tercera sesión de descenso masculino. En las dos primeras, había quedado segundo y séptimo, respectivamente. Ahora, volverá a competir este domingo, cuando se decidirán las medallas de la disciplina. Será a las 4:00 de la madrugada del sábado al domingo.

