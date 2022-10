Resultados y tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2022

Se viene disputando el XIX Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2022 en Países Bajos (Arnhem, Róterdam y Apeldoorn) y Polonia (Gdansk, Lódz y Gliwice), donde 24 países, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia, buscan situarse en lo más alto del podio mundial.

Las 24 selecciones han sido dividas en cuatro grupos, donde las cuatro primeras de cada uno de ellos pasará a la segunda fase del torneo. Aquí encontrarás todos los resultados en vivo y las tablas actualizadas al final de cada jornada.

Grupo A: Países Bajos, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Camerún y Kenia

GRUPO A

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Viernes 23 de septiembre 15:00 Países Bajos Kenia Países Bajos 3-0 (25-11, 25-17 y 25-11) Sábado 24 de septiembre 9:00 Bélgica Puerto Rico Bélgica 3-0 (25-15, 27-25 y 25-15) Sábado 24 de septiembre 10:00 Italia Camerún Italia 3-0 (25-10, 25-12 y 25-16) Domingo 25 de septiembre 8:00 Bélgica Kenia Bélgica 3-0 (25-15, 25-14 y 25-11) Domingo 25 de septiembre 11:00 Países Bajos Camerún Países Bajos 3-0 (25-11, 25-20 y 25-13) Lunes 26 de septiembre 13:00 Italia Puerto Rico Italia 3-0 (28-26, 25-21 y 26-24) Martes 27 de septiembre 13:00 Italia Bélgica Italia 3-1 (21-25, 30-28, 29-27 y 25-9) Martes 27 de septiembre 15:00 Camerún Kenia Kenia 3-0 (25-20, 27-25 y 25-19) Miércoles 28 de septiembre 15:00 Países Bajos Puerto Rico Países Bajos 3-1 (23-25, 25-20, 25-16 y 25-15) Jueves 29 de septiembre 13:00 Italia Kenia Italia 3-0 (25-15, 25-23, 25-17) Jueves 29 de septiembre 15:00 Puerto Rico Camerún Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-16, 25-11) Viernes 30 de septiembre 15:00 Países Bajos Bélgica Bélgica 3-1 (25-16, 25-23, 24-26, 27-25) Sábado 1º de octubre 11:00 Puerto Rico Kenia Puerto Rico 3-1 (25-15, 19-25, 25-18 y 25-20) Domingo 2 de octubre 8:00 Bélgica Camerún Domingo 2 de octubre 11:00 Países Bajos Italia

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Italia 4 4 0 12 1 12 2 Bélgica 4 3 1 10 4 9 3 Países Bajos 4 3 1 10 4 9 4 Puerto Rico 5 2 3 7 10 6 5 Kenia 5 1 4 4 12 3 6 Camerún 4 0 4 0 12 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo B: Polonia, Turquía, República Dominicana, Corea del Sur, Tailandia y Croacia

GRUPO B

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Viernes 23 de septiembre 13:00 Polonia Croacia Polonia 3-1 (25-19, 21-25, 25-23 y 25-15) Sábado 24 de septiembre 8:00 Turquía Tailandia Tailandia 3-2 (17-25, 31-29, 22-25, 25-19 y 15-13) Sábado 24 de septiembre 13:30 República Dominicana Corea del Sur República Dominicana 3-0 (25-19, 25-12 y 25-15) Martes 27 de septiembre 9:00 Turquía Corea del Sur Turquía 3-0 (25-14, 25-13 y 25-16) Martes 27 de septiembre 12:30 República Dominicana Croacia República Dominicana 3-0 (25-20, 25-15 y 25-21) Martes 27 de septiembre 15:30 Polonia Tailandia Polonia 3-0 (25-17, 25-17 y 25-17) Miércoles 28 de septiembre 9:00 Tailandia Croacia Tailandia 3-0 (25-18, 25-13 y 25-21) Miércoles 28 de septiembre 12:30 Turquía República Dominicana Turquía 3-2 (21-25, 25-21, 25-18, 16-25 y 15-13) Miércoles 28 de septiembre 15:30 Polonia Corea del Sur Polonia 3-0 (25-17, 25-18 y 25-16) Jueves 29 de septiembre 9:00 Corea del Sur Tailandia Tailandia 3-0 (25-13, 25-15 y 25-14) Jueves 29 de septiembre 12:30 Turquía Croacia Turquía 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) Jueves 29 de septiembre 15:30 Polonia República Dominicana República Dominicana 3-1 (18-25, 25-22, 25-21, 25-21) Sábado 1º de octubre 9:00 República Dominicana Tailandia Tailandia 3-2 (31-29, 16-25, 21-25, 25-22 y 15-11) Sábado 1º de octubre 12:30 Corea del Sur Croacia Corea del Sur 3-1 (25-21, 27-29, 27-25 y 25-23) Sábado 1º de octubre 15:30 Polonia Turquía Turquía 3-2 (22-25, 25-23, 25-22, 18-25 y 15-11)

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Turquía 5 4 1 14 7 11 2 Tailandia 5 4 1 12 7 10 3 República Dominicana 5 3 2 13 7 11 4 Polonia 5 3 2 12 7 10 5 Corea del Sur 5 1 4 3 13 3 6 Croacia 5 0 5 2 15 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo C: Estados Unidos, Serbia, Alemania, Bulgaria, Canadá y Kazajistán

GRUPO C

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Sábado 24 de septiembre 14:30 Estados Unidos Kazajistán Estados Unidos 3-0 (25-16, 25-13 y 25-22) Domingo 25 de septiembre 14:00 Alemania Bulgaria Alemania 3-1 (25-22, 21-25, 25-23 y 25-21) Domingo 25 de septiembre 15:00 Serbia Canadá Serbia 3-0 (25-23, 25-16 y 25-20) Lunes 26 de septiembre 10:30 Alemania Kazajistán Alemania 3-0 (25-15, 25-18 y 25-21) Lunes 26 de septiembre 11:00 Serbia Bulgaria Serbia 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21 y 15-9) Lunes 26 de septiembre 16:00 Estados Unidos Canadá Estados Unidos 3-0 (25-19, 26-24 y 25-15) Jueves 29 de septiembre 8:00 Canadá Kazajistán Canadá 3-0 (25-14, 25-16 y 25-11) Jueves 29 de septiembre 11:00 Serbia Alemania Serbia 3-0 (25-23, 25-22, 25-23) Jueves 29 de septiembre 14:00 Estados Unidos Bulgaria Estados Unidos 3-1 (25-14, 23-25, 25-11, 25-15) Viernes 30 de septiembre 8:00 Serbia Kazajistán Serbia 3-0 (25-13, 25-17 y 25-10) Viernes 30 de septiembre 11:00 Bulgaria Canadá Canadá 3-1 (25-21, 25-27, 25-20 y 25-15) Viernes 30 de septiembre 14:00 Estados Unidos Alemania Estados Unidos 3-0 (25-17, 25-13, 26-24) Sábado 1º de octubre 8:00 Bulgaria Kazajistán Bulgaria 3-0 (25-18, 25-22 y 25-18) Sábado 1º de octubre 11:00 Alemania Canadá Canadá 3-2 (12-25, 24-26, 25-23, 25-18 y 15-9) Sábado 1º de octubre 14:00 Estados Unidos Serbia Serbia 3-0 (25-20, 25-23 y 25-13)

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 Serbia 5 5 0 15 2 15 2 Estados Unidos 5 4 1 12 4 12 3 Canadá 5 3 2 9 9 8 4 Alemania 5 2 3 8 10 7 5 Bulgaria 5 1 4 8 12 4 6 Kazajistán 5 0 5 0 15 0

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Grupo D: Brasil, China, Japón, Colombia, Argentina y República Checa

Calendario y resultados

Día Hora (AR) Equipo Equipo Resultado Sábado 24 de septiembre 15:30 Brasil República Checa Brasil 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18) Domingo 25 de septiembre 9:00 China Argentina China 3-0 (25-23, 25-22 y 25-20) Domingo 25 de septiembre 9:15 Japón Colombia Japón 3-0 (25-20, 25-22 y 25-17) Lunes 26 de septiembre 9:15 Japón República Checa Japón 3-0 (25-15, 25-20 y 25-12) Lunes 26 de septiembre 13:30 Brasil Argentina Brasil 3-0 (25-19, 25-13 y 25-21) Martes 27 de septiembre 9:00 China Colombia China 3-0 (25-16, 25-21 y 25-16) Miércoles 28 de septiembre 9:15 China Japón China 3-0 (28-26, 25-17 y 29-27) Miércoles 28 de septiembre 10:00 Brasil Colombia Brasil 3-0 (25-14, 25-12 y 25-20) Miércoles 28 de septiembre 13:00 Argentina República Checa Argentina 3-1 (25-20, 20-25, 25-22 y 25-22) Viernes 30 de septiembre 9:00 China República Checa China 3-0 (25-19, 25-22 y 27-25) Viernes 30 de septiembre 9:15 Brasil Japón Japón 3-1 (25-22, 25-19, 17-25 y 25-20) Viernes 30 de septiembre 13:00 Colombia Argentina Argentina 3-2 (19-25, 25-17, 27-29, 25-20 y 15-8) Sábado 1º de octubre 9:00 Brasil China Brasil 3-1 (23-25, 25-17, 25-22 y 25-22) Sábado 1º de octubre 13:00 Colombia República Checa R. Checa 3-1 (25-22, 25-13, 19-25 y 25-18) Domingo 2 de octubre 9:15 Japón Argentina

GRUPO D

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo PJ PG PP SG SP Pts 1 China 5 4 1 13 3 12 2 Brasil 5 4 1 13 5 12 3 Japón 4 3 1 9 4 9 4 Argentina 4 2 2 6 9 5 5 República Checa 5 1 4 5 13 3 6 Colombia 5 0 5 3 15 1

Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.

Segunda fase

A la segunda fase avanzan 16 de los 24 participantes. Los cuatro mejores del Grupo A se juntarán con los cuatro mejores del Grupo D para conformar el Grupo E, mientras que los cuatro mejores del Grupo B irán con los cuatro mejores del Grupo C para hacer el Grupo F.

En esta etapa, con arrastre de puntos, los equipos jugarán cuatro nuevos duelos frente a los que no enfrentaron. Completados los desafíos, avanzarán los cuatro mejores de cada zona a los cuartos de final: el 1º E vs. el 4º E, el 2º E vs. 3º E, el 1º F vs. el 4º F y el 2º F vs. el 3º F. Luego llegarán las semifinales y final.

