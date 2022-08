Resultados en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) | 1° de agosto de 2022

Te presentamos los scores que se dieron en los encuentros en las Ligas Mayores de Béisbol.

En la actividad que tuvo Major League Baseball (MLB) este lunes 1° de agosto, New York Mets extendió una gran racha ganadora detrás del estelar Max Scherzer frente a su ex equipo, New York Yankees tuvo una jornada llena de poder con otro cuadrangular de Aaron Judge, mientras que Kansas City Royals volvió a vencer gracias al poder de Salvador Pérez.

Resultados de MLB

A continuación te presentamos los resultados que se dieron en la jornada del LUNES 1° DE AGOSTO en las Grandes Ligas:

Reds 3-1 Marlins

Mets 7-3 Nationals

Mariners 2-7 Yankees

Dbacks 5-6 Guardians (Final/11)

Tigers 3-5 Twins (Final/10)

Orioles 7-2 Rangers

Red Sox 3-2 Astros

Royals 2-1 White Sox

Rockies 1-4 Padres

Dodgers 8-2 Giants

