Zambrano desde XXVI congreso, de la Internacional Socialista: «Diálogo en México debe superar crisis de desconfianza en la población venezolana»

(Madrid, 28/11/ 2022). «Resultados a corto plazo espera la población venezolana para recuperar crisis de desconfianza, producto de la escasez de resultados en anteriores procesos, alejar los extremos reaccionarios, con el objeto de no contaminar la tarea en pleno desarrollo en Ciudad de México», así lo declaró el primer vicepresidente de Acción Democrática (AD) en resistencia, Edgar Zambrano.

Desde el XXVI congreso, de la Internacional Socialista celebrado del 21 hasta el 27 de noviembre en la ciudad de Madrid, España, el dirigente adeco expresó que se debe imponer la buena política para el fortalecimiento a la solución pacífica de la crisis en Venezuela, «el incumplimiento a todo acuerdo, sólo contribuye a multiplicar agudas tensiones».

«El diálogo no es un evento privado, no deja ni vencedores, ni vencidos, no tiene capitulaciones, no se claudica, gana el reconocimiento de las partes en desencuentro, al final se impone la democracia en toda la dimensión de sus instituciones, gana el respeto al procedimiento de resolución de conflictos», dijo.

Zambrano instó a construir a tenor del reclamo popular, soluciones inmediatas, que a su juicio parten del buen visto de la mesa de negociaciones entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria Democrática, desestimando los «esquemas panfletarios» destinados a ir en contra de este mecanismo.

«Se va ignorando el dibujo libre, sin tapizar supuestos daños colaterales, cuando la intrínseca verdad no favorece la ecuación en el diagnóstico del modelo imperante. Hay que dejar a un lado pesimismos orientados a restar criterio de éxito del diálogo en México», subrayó.

Nota de prensa.