Residentes de la Urb. Daniel Carias denuncian el abandono de su cancha

La cancha deportiva de la Urbanización Daniel Carias, un espacio que debería ser epicentro de la recreación y el deporte para cientos de niños y jóvenes, se ha convertido en un símbolo del abandono. Por más de 15 años, la estructura ha permanecido en un estado de obra inconclusa, lo que ha llevado a vecinos y comerciantes a levantar su voz y exigir la atención de las autoridades municipales.

El deterioro es evidente desde el primer vistazo. José Flores, un residente de la comunidad, describe la situación con frustración: «solo tiene la estructura donde debería estar el techo, no es más que la forma». Lo que alguna vez fue un proyecto prometedor para la zona, ahora es un armazón metálico sin terminar, expuesto a los elementos y sin ningún tipo de protección para quienes lo utilizan.

«Eso lo armaron y ya, jamás han venido siquiera a ver cómo se encuentra actualmente», lamenta Flores. La falta de seguimiento y mantenimiento ha permitido que la maleza se adueñe de gran parte del terreno, y que el equipo del gimnasio al aire libre, un recurso valioso para la comunidad, se encuentre completamente oxidado e inservible.

A pesar de las condiciones precarias, la cancha sigue siendo el único lugar de esparcimiento para los niños de la urbanización. «Todos los niños de la comunidad juegan allí», afirma Flores, destacando la necesidad urgente de recuperar este espacio para garantizar su seguridad y bienestar. La falta de acción ha generado una sensación de impotencia entre los habitantes, quienes han visto pasar a distintas gestiones municipales sin que ninguna haya tomado cartas en el asunto.

«No es solo el techo, ese espacio necesita mucho cariño. La maleza está muy alta, el área como tal donde hay un gimnasio está oxidado, no hay quien le meta mano a la cancha», subraya el vecino.

La comunidad de la Urbanización Daniel Carias hace un llamado directo y contundente para que se le de la atención que merece este espacio deportivo. «Por eso hacemos un llamado al alcalde de Palavecino, Derby Guédez, para que junto al Instituto de Deporte (IMDEPAL) le hagan un cariñito a la cancha», concluye José Flores.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto