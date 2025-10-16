Rescate de emergencia: Atienden a un motorizado que se estrelló con un ruta al oeste de Barquisimeto

Un siniestro vial se registró hoy en la intersección de la Calle 60 con la Avenida San Vicente de Barquisimeto, cuando un motorizado impactó con un vehículo que circulaba por la Calle 60, en circunstancias aún por determinar. El conductor de la motocicleta se desplazaba por la Avenida San Vicente, en sentido Este-Oeste u Oeste-Este.

La primera autoridad en responder al llamado fue la comisión de Tránsito Terrestre. Minutos después, arribó al lugar el equipo de emergencia.

Nuestro compañero de medios, Iván Anzola —reportero gráfico y rescatista—, quien se encontraba en el sitio, coordinó de inmediato la asistencia al herido, realizando el llamado al servicio de emergencia 911, donde rápidamente, llegó una ambulancia de CCCIAEL para atender al lesionado.





Fracturas

El joven motorizado presentó múltiples lesiones, incluyendo heridas en varias partes del cuerpo, con sospecha de una posible fractura en tibia, peroné y tobillo, así como una laceración en la ceja y una fractura de mandíbula.

Siguiendo la normativa regional que establece el traslado de pacientes graves a centros de referencia, el herido fue auxiliado y trasladado de inmediato al Hospital Central Universitario «Dr. Antonio María Pineda» de Barquisimeto, principal centro de salud de la región centroccidental.

Rescate de emergencia al oeste de Barquisimeto

Compromiso social y periodístico

Queremos destacar la invaluable y oportuna labor de nuestro compañero Iván Anzola, que gracias a su formación como paramédico y su compromiso diario en el ejercicio periodístico, prestó inmediatamente los primeros auxilios al motorizado herido.

Este acto subraya que la labor de los miembros de la prensa va más allá de la noticia, demostrando un profundo compromiso con la atención social y el bienestar del ciudadano afectado.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB