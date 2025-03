Rescatar la salud, el plan del Dr. Ruy Medina para Lara: «Es la base del desarrollo»

En una entrevista exclusiva vía telefónica con Noticias Barquisimeto, el Dr. Ruy Medina, médico emergenciólogo con una amplia trayectoria en el sector salud de Lara, expresó su profunda preocupación por el estado actual del sistema sanitario en la región. A las puertas de una posible candidatura a la Gobernación, el Dr. Medina no dudó en calificar la situación como «crítica», señalando la alarmante escasez de insumos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la fuga masiva de talento médico.

«Dudo que haya sistema de salud ahorita en Lara»

Con esta contundente afirmación, el Dr. Medina inició la conversación, dejando claro que la crisis sanitaria en Lara ha alcanzado niveles insostenibles. «Los hospitales no están funcionando de forma óptima«, afirmó, «la falta de material médico-quirúrgico es evidente, y servicios esenciales como los pabellones quirúrgicos están en crisis«.

El Seguro Social y la medicina privada: un panorama desolador

El Dr. Medina extendió su preocupación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), señalando que la situación allí es similar a la de los hospitales públicos. «No hay material médico-quirúrgico«, lamentó, «y esto afecta gravemente la atención de los pacientes«. En cuanto a la medicina privada, el Dr. Medina reconoció que se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría de los larenses.

La fuga de cerebros: una pérdida irreparable

Uno de los aspectos que más conmovió al Dr. Medina fue la emigración masiva de médicos especialistas y enfermeras. «Nuestras enfermeras son extraordinarias«, expresó con admiración, «en otros países las valoran como un tesoro«. El Dr. Medina destacó la labor de muchos médicos larenses que han alcanzado reconocimiento internacional, pero lamentó que su talento se esté desperdiciando fuera de nuestras fronteras.

La gestión de Adolfo Pereira y Javier Cabrera: luces y sombras

Al ser consultado sobre la gestión del actual gobernador, Adolfo Pereira, el Dr. Medina reconoció que existen problemas nacionales que escapan de su control. Sin embargo, señaló que hay «muchas quejas» sobre su gestión, especialmente en relación con el suministro de agua. En cuanto al Director de Salud, Javier Cabrera, el Dr. Medina fue enfático: «No se puede tener los centros de salud desabastecidos de material médico-quirúrgico«, sentenció, cuestionando la efectividad de las sanciones como solución al problema.

«Se construyeron 14 camas en la UCI, muy bonito y muy bien hecho, quedó extraordinario y los felicito. Yo reconozco lo bueno y lo malo. Pero yo pregunto ¿Dónde están los intensivistas para las 14 camas? y lo más importante ¿Dónde están las enfermeras?«, se preguntó Medina, con relación al nuevo espacio de UCI fortalecido por la gestión del Gobernador Pereira.

Propuestas concretas para la recuperación del sistema de salud

Ante este panorama desolador, el Dr. Medina planteó una serie de propuestas concretas para rescatar el sistema de salud en Lara. Entre ellas, destacó la necesidad urgente de construir una nueva maternidad y un traumatológico, con una capacidad de al menos 300 camas cada uno, en los terrenos del Hospital Central Antonio María Pineda. «El Hospital colapsa por el volumen de pacientes, especialmente en ginecología-obstetricia y traumatología«, explicó.

«La salud es la base del desarrollo»

El Dr. Medina concluyó la entrevista con un llamado a la reflexión, enfatizando que la salud es un derecho fundamental y la base del desarrollo de cualquier sociedad. «Sin salud no se puede trabajar, no se puede producir, no se puede estudiar», afirmó, «y eso es algo que no han querido entender». El Dr. Medina se comprometió a trabajar incansablemente para devolverle la salud a Lara, porque «un pueblo enfermo no puede construir un futuro próspero».

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto