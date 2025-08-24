Encabezados por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, los representantes del Poder Judicial acudieron a la Plaza Bolívar de Caracas con la finalidad de incorporarse a la Milicia Bolivariana.

«Nos estamos sumando a este llamado en defensa de la patria, de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación. Nosotros somos hijos e hijas de Bolívar, el gran Libertador, y somos de esta patria, esta patria de libertad, que se erige firme, contundentemente en contra de cualquier intervención, de cualquier agresión y violencia», expresó.

La magistrada dijo que acudieron para decir «presentes ante este momento histórico para nuestro país, estamos en defensa de los más altos valores de la patria, estamos una vez más defendiendo los intereses de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela».

Leer también: Presidente Maduro expresó que hoy se continuará sumando el compromiso de un pueblo consciente

Representantes del Poder Judicial acudieron a la Plaza Bolívar con la finalidad de incorporarse a la Milicia Bolivariana

Agregó que están en la defensa del territorio nacional y que la defensa es la Constitución, las leyes, y que estarán presentes en todos los espacios donde puedan contribuir y aportar.

«En todo el país, todos nuestros funcionarios han respondido voluntariamente a este llamado. Vamos a defender el derecho a la paz, a desarrollarnos, a seguir avanzando en esta patria que nos degaron nuestros próceres y libertadores. Erigimos la bandera de la libertad», agregó.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias