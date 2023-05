Representantes de Fundalara en el caso de Criollitos de Venezuela: “Presumimos abuso de poder por parte de un Diputado”

El día 30 de abril del presente año se realizó un juego entre Periquitos “A” y Fundalara “A” en la categoria Pre-Infantil de la Liga “Monseñor Omar Ramos Cordero” de la Corporación Criollitos de Venezuela en el estado Lara. En ese compromiso salió victorioso el equipo de Periquitos 7 carreras por 6, no obstante cuando el recopilador se da cuenta que utilizaron el mismo Bateador Agregado, lo cual, según los reglamentos vigentes se violentaría los derechos del niño de no permitirle jugar a la defensiva.

“Por ende la sanción es la pérdida del juego en mesa y el técnico suspendido por 3 juegos consecutivos según instructivo 2013 y 2016”, esto lo comunicó al equipo de Noticias Barquisimeto una vocera del equipo de Fundalara “A”.

Trascendió que el equipo de Periquitos no aceptó la sanción e introduce una defensa ante la Liga, la misma ratifica la sanción. De igual manera, elevan el caso al Directorio Nacional y también ratifican la decisión. Razón, por la cual deciden introducir un ámparo constitucional ante un Tribunal.

“Cabe destacar que dicho instructivo tiene vigencia a nivel nacional por la cual se rigen todos los campeonatos, el día 26 de mayo se realiza la audiencia donde cada parte expone los asuntos y la Fiscalía no da lugar al amparo, el juez toma un receso y al volver les otorga la medida de amparo y les garantiza el pase a la final”, comentó la representante de uno de los niños que juega en Fundalara.

“Periquitos alegan que esta situación ha sucedido en otros equipos y sólo suspenden al técnico, pero el año pasado el mismo técnico ganó un juego en mesa con el mismo FUNDALARA y aquí como salía beneficiado, no dijo nada”, mencionaron los representantes de Fundalara.

DENUNCIAN PRESUNTO ABUSO DE PODER

De igual manera, según la versión contada por los representantes es que “Ellos (Periquitos) igual no protestaron la sanción hasta no juegan con el equipo Fundalara “B” donde pensaban ganar, pero como perdieron entonces quedaban fuera de la final”.

Adicionalmente, los representantes de este equipo de Fundalara presumen irregularidades en la resolución del caso “Si presumimos abuso de poder del Papá de uno de los niños de periquitos que es Diputado a la Asamblea Nacional, estuvimos en la audiencia el viernes pasado, luego que cada parte expuso lo sucedido tanto el demandante como el demandado, el fiscal dijo que no había recurso de amparo, ya que, él no violaría los derechos de unos niños para dárselos a otro, luego el juez no dió una sentencia inmediata y dijo que volvía a las 03:00 p.m., ¿Por qué no la dio de una vez? Se creía que no daría el amparo por cuanto hemos consultado con muchos abogados y todos dicen que no había amparo, la sorpresa más grande es cuando el juez dice que les aprueba el amparo. Cabe destacar que la esposa del diputado Yanis Agüero estaba en la audiencia”.

Asimismo, la liga realizó una reunión con el directorio regional y decidieron suspender todas la finales, ya que, “no hay garantía de juego”.

La Liga suspendió todo hasta nuevo aviso, esto tendría como consecuencia una afectación a todas las categorías, ya que, el campeonato estadal, donde se enfrentan los ganadores de todas las ligas de la entidad, comienza el 10 de junio y pues para ese día, de persistir esta situación la Liga “Monseñor Omar Ramos Cordero” no tendría Campeones. “Ellos quieren un juego extra porque habría un triple empate, pero si se da ese juego se estaría violando el instructivo”.

Se supo que Fundalara prepara una apelación de la cual se conocería la decisión a finales de esta semana.

