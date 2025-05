Renuncian a sus cargos directivos de la Asociación de Voleibol del estado Lara

La crisis en el voleibol del estado Lara se agudiza, al conocerse la renuncia a sus cargos de varios directivos de la Asociación, decisión que se produce en medio de exigencias de rendición de cuentas por parte de los clubes que hacen vida en esta región.

Los directivos que presentaron formalmente sus renuncias son la profesora Enma Roldan, quien ejercía el cargo de Secretaria General; Dalia Méndez, Suplente del Presidente; Jhiefereson Gómez como Suplente del Vicepresidente y Enderson Cuicas como Vocal Suplente. A estas cuatro renuncias se le suma la de la entrenadora de la Selección de voleibol de playa, Betzay Franco, quien ya lo había hecho el pasado 14 de mayo de 2023, pero ante la grave situación que atraviesa dicha Asociación, quiso reiterar su separación del cargo.

Leer También: Club Luso disputará este domingo la final de la Liga de Voleibol Menor del estado Lara

“Es importante señalar que, hasta la presente fecha, no he sido tomada en cuenta para decisiones o trámites administrativos y legales, que por estatutos de esta Asociación yo he debido firmar. Casos como firmar por mí, inconsultamente, documentos, no poder hacer el llamado formal para alguna presentación de memoria y cuenta obligatoria, que se debe presentar a los clubs anualmente, y por su puesto mucho menos, permitirme aprobar o no cualquier documento que pueda avalar esta acción por parte de la Secretaria General”, dice parte del texto de la renuncia de la profesora Enma Roldan.

“Mi decisión es irrevocable ya que en ningún momento fui tomada en cuenta, ni en situaciones donde ameritaba mi actuación”, expresa claramente en su carta de renuncia como suplente del presidente, la profesora Dalia Méndez; Mientras que Jhiefereson Gómez tras renunciar a su cargo como suplente de la vicepresidencia, afirma que “diversos motivos me llevan a tomar esta decisión irrevocable, como es la falta de comunicación para asistir y aportar esfuerzos conjuntos, para el mejor desarrollo del voleibol larense. Nunca hubo una invitación a sumarme al trabajo y así coadyuvar a todo lo referente a esta amada disciplina”.

Según reportes anteriores, el 27 de abril de 2025 los clubes solicitaron formalmente al Instituto del Deporte del estado Lara (IDEL) una auditoría exhaustiva de la gestión administrativa y financiera de la asociación. El objetivo es tener claridad sobre el manejo de los recursos y la transparencia de la actual directiva presidida por el profesor Marco Tulio Gómez.

“Quiero dejar CLARAMENTE por sentado que no tengo ni mantengo ninguna relación personal ni laboral con la Asociación. Es importante, señalar que dicha Asociación en ningún momento presentaron para mi firma algún libro de Actas de Asambleas que diera algún indicio que formo parte de ella, mucho menos pretender la debida protocolización y legalización de los miembros pertenecientes a esa Asociación. De igual, manera expreso que no debiera estar activa en dicha Asociación y de estarlo no es bajo mi consentimiento por que nunca firmé nada para formar parte ella”, expone en su carta de renuncia como entrenadora de la selección de voleibol de playa del estado Lara, Betzay Franco.

Hender «Vivo» González