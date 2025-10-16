Reinserción social: Fundación Jóvenes de la Patria ofrece puente biopsicosocial y vocacional

La Fundación Jóvenes de la Patria se consolida como una entidad clave en la atención de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Bajo la dirección de la Lcda. Yrene Mendoza, la organización implementa un abordaje integral biopsicosocial y de formación vocacional, actuando como primera línea de respuesta ante emergencias sociales y psiquiátricas.

La Lcda. Mendoza explica que, recientemente, han aumentado los casos sociales complejos que requieren la intervención de su equipo multidisciplinario.

Un área de preocupación central para la fundación es el abordaje de personas con vulnerabilidad psiquiátrica, a menudo pacientes que han interrumpido sus tratamientos. «A veces ese tipo de personas que están en situaciones de vulnerabilidad psiquiátrica, son pacientes que han dejado de tomar su tratamiento», explica la Lcda. Mendoza.

Para estos casos críticos, la fundación ha desarrollado un programa especial llamado «Territorios Especiales». Este programa garantiza la respuesta inmediata: «Inmediatamente tenemos que tener el médico para la evaluación inmediata», asegura la directora.

La fundación opera bajo un sistema de respuesta 24/7, listos para intervenir «a la hora que sea, el día que sea, que nos necesiten la sociedad, ahí estamos». El protocolo de atención es riguroso e inmediato una vez que la persona es trasladada a la sede.

«Lo primero que hacemos es darle un baño, cambiarle ropa nueva, zapatos nuevos, todas esas cosas en el momento del ingreso. Eso es atención con logística de una vez», destaca Mendoza, haciendo hincapié en que han recibido personas que llevaban semanas sin alimentarse. Simultáneamente, se inicia la atención biopsicosocial: lo biológico, lo psicológico y lo social.

Además de la atención biológica y psicológica, la fundación investiga la situación familiar. Se estudia si la persona tiene familiares cercanos o si se trata de un ciudadano en situación de calle sin red de apoyo. «Hemos traído personas para acá que sus familiares nos dicen: No sé qué hacen ustedes, pero él tenía 15 días sin comer» relata la directora, ilustrando la extrema necesidad con la que llegan algunos ciudadanos.

La Lcda. Mendoza subraya que el trabajo de la fundación se basa en un proceso metódico que garantiza resultados sostenibles. Este proceso se divide en tres fases: El Antes, que es el momento del ingreso y la primera atención; El Durante, que implica el control y seguimiento constante a través del equipo multidisciplinario; y El Después, que es la fase final de «incorporación a la sociedad», el objetivo último de todos sus esfuerzos.

A través de este modelo, la Fundación Jóvenes de la Patria no solo atiende la emergencia, sino que se compromete con la rehabilitación y la formación vocacional, ofreciendo una verdadera segunda oportunidad a los ciudadanos más vulnerables.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto