¡Regresaron las colas! Espera kilométrica para surtir en estaciones de servicio de Barquisimeto

Las largas filas para surtir gasolina han vuelto a ser la postal cotidiana en las principales estaciones de servicio del centro y el este de Barquisimeto. Desde tempranas horas de la mañana, conductores reportaron demoras de varias horas, afectando la movilidad y la actividad económica en estas zonas.

Las colas más extensas se han observado en las estaciones de servicio ubicadas en arterias viales clave como la E/S Churum Merú, ubicada en la Av. Lara, y E/S San Luis en la Av. Venezuela, así como en calle 13 con Av. 20. Las filas de vehículos se extienden por varios kilómetros, obstaculizando el tráfico regular y generando frustración entre los usuarios.

La frustración es palpable entre los conductores, quienes perciben que la persistente escasez les está robando horas productivas de sus jornadas. La situación se torna más crítica al considerar el alto volumen vehicular que fluye por el centro y el este de Barquisimeto.

Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) o las autoridades regionales sobre las causas específicas de esta nueva ola de escasez y las interrupciones en el suministro. La situación genera especulaciones sobre posibles fallas en la distribución o retrasos en el despacho de cisternas hacia la capital larense.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto