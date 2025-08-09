Regresa La Reina del Salto Triple: Yulimar Rojas vuelve a las pistas de atletismo este 14 de agosto

La atleta hará su primera parada en el III Mitin Internacional de Atletismo en Guadalajara, España, en la pista Fuente de la Niña.

Yulimar Rojas está lista para volver, por todo lo alto, a las pistas del atletismo mundial. Su primera parada, en esta nueva etapa, será el III Mitin Internacional de Atletismo, previsto a celebrarse el próximo 14 de agosto en Guadalajara, España, en la pista Fuente de la Niña, con acceso gratuito hasta llenar aforo y retransmisión a través de distintas plataformas webs.

La campeona olímpica venezolana, poseedora del récord mundial y también campeona del mundo, lo cuenta (visiblemente emocionada) en la sede del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid, durante un ameno encuentro sostenido este viernes con la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado y la cónsul general Nancy Lira Ochoa.

Ambas autoridades, junto al personal diplomático y local, trasladaron el respaldo, el apoyo y el afecto del pueblo venezolano hacia Rojas, reina indiscutible del triple salto, quien con pasión, entrega y dedicación en la pista deportiva (y fuera de ella) se ha convertido en fuente de inspiración y en un símbolo de unidad nacional para toda Venezuela.

La embajadora Gutiérrez agradeció a Rojas la visita realizada tras haber sostenido una larga conversación sobre sus inicios en el ámbito deportivo, sus planes y proyectos a corto y mediano plazo, así como la labor que viene desempeñando desde su Fundación «Yulimar Rojas 45».

Antes de finalizar la visita al consulado, la estelar deportista compartió unas emotivas palabras con el personal diplomático y local sobre la importancia de luchar cada día para alcanzar los sueños y nunca renunciar a ellos, a pesar de los obstáculos que puedan presentarse.

La máxima representante de la Generación de Oro del atletismo venezolano se hizo fotos grupales e individuales con el personal consular y compartió inspiradores momentos con ellos, durante largo rato, invitándoles a acompañarla el próximo jueves en Guadalajara, donde prevé iniciar un nuevo ciclo que la llevará en breve a participar en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, que se celebrará en Tokio, Japón, del 13 al 21 de septiembre próximo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión