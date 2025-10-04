Refuerzo Operacional: Emcoex busca certificación de seguridad en Puerto Seco de Barquisimeto

El Terminal Intermodal Puerto Seco de Barquisimeto avanza en su compromiso con la excelencia operativa y la seguridad. Recientemente, se recibió una visita técnica de inspección de una comisión especializada del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), gestión impulsada por el C/A Juan Carlos Romero, Presidente de Emcoex Lara.

Esta inspección fue solicitada por Emcoex precisamente para garantizar que todas las operaciones se mantengan bajo el marco legal vigente y los más altos estándares de calidad.

La jornada tuvo dos objetivos clave: Obtener asesoría especializada del INEA y evaluar y validar las adecuaciones necesarias para la correcta y completa implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias (SISEINOP).

Esta acción demuestra la proactividad de Emcoex para ponerse al día y tener todo en regla para asegurar la continuidad de las operaciones del terminal. Al estandarizar sus procesos bajo el SISEINOP, el Puerto Seco de Barquisimeto no solo refuerza la seguridad y eficiencia de las actividades, sino que también consolida su rol esencial dentro de la infraestructura logística nacional.

La inspección del INEA es un paso fundamental en la hoja de ruta para que el Puerto Seco de Barquisimeto certifique su cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales. Este acompañamiento técnico es crucial para asegurar que el Terminal Intermodal opere bajo un marco de gestión de riesgos óptimo, potenciando su posición como nodo estratégico para el comercio y el desarrollo económico regional.

