Refuerzan control adecuado de zoológicos y acuarios en el país

Una asesoría para la supervisión y control adecuado de los zoológicos, zoocriaderos y acuarios del territorio venezolano, fue impartida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) a través del ente de adscripción, para cumplir con el correcto desempeño de esta acción en todo el territorio venezolano. La información fue suministrada por la Fundación de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios.

El ente destacó sobre un debate Mu-zoológico sobre los centros de conservación en el ámbito museístico, en la que intervino además la Fundación Museos Nacionales y el Sistema Nacional de Museos de Venezuela (SINM). Además de asesorar los zoológicos, zoocriaderos y acuarios, también administra, supervisa y controla el correcto desempeño técnico y profesional de la tarea.

Los Centros de Conservación ex situ, fuera del área natural de una especie animal o vegetal, juegan un papel fundamental para los espacios y estudios de la diversidad biológica, al ampararse en la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, publicado en la Gaceta Oficial N°. 39.070 del 1 de diciembre de 2008.

El Estado venezolano se ocupa en el establecimiento de esta Ley para la conservación ex situ como zoocriaderos, unidades de repoblamiento, banco de germoplasma, jardines botánicos, viveros, parques zoológicos, acuarios, centros de rescate, etc. Los Centros de Conservación ex situ fueron categorizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como instituciones museísticas las cuales son conformadas por plantas y animales vivos.

Carla Martínez / Con información de VTV