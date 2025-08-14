Red social X registra fallos masivos a nivel mundial

La red social X (anteriormente Twitter) está experimentando fallos técnicos a gran escala este jueves, según reportes de usuarios y datos del servicio DownDetector. Las quejas provienen de internautas de todo el mundo, quienes informan de una variedad de problemas que impiden el uso normal de la plataforma.

Los usuarios se están enfrentando a dificultades para acceder a la aplicación y al sitio web, conectarse a los servidores y ver su ‘feed’ de noticias. También se han reportado problemas para iniciar sesión en sus cuentas.

El mayor número de reportes de fallas se concentra en Estados Unidos, donde se han registrado más de 12.000 quejas en la última hora. Aún no se ha emitido una declaración oficial por parte de la compañía sobre la causa de esta interrupción masiva.

Con información de RT