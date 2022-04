Real Madrid: «Tras el Clásico, creían que había sido un golpe mental, pero fue al revés»

Courtois habló en su podcast personal en Youtube, ‘Thibaut Talks’.

Thibaut Courtois habló en su podcast personal en Youtube, ‘Thibaut Talks’. El meta del Real Madrid habló de la lucha por el título de Liga y también de la eliminatoria de Champions que se viene ante el City.

Leer También: La Champions League reanuda este martes con los partidos de semifinales

El título de LaLiga

«Sí, está muy muy cerca. Abril era muy clave, tras perder el Clásico, y allí tenían esperanzas de remontar, de que ese partido no hubiese dado un golpe mental, pero fue al revés. Tras el parón, jugamos un partido complicado en casa del Celta, que siempre es difícil, en casa ganamos al Getafe y ahí ya sabíamos que había dos partidos clave: el Sevilla, que iba segundo, y Osasuna, cuyo campo siempre es difícil. Si ganabas todos, y con algún pinchazo del Barcelona, pues estás como estamos, muy muy cerca. Estamos contentos con las victorias, sobre todo con la de Sevilla, era un equipo que no había perdido en su campo y que tenía la mejor defensa de la Liga, y les metimos tres en un solo tiempo, y remontando. Así que muy bien».

¿Qué se dice en el vestuario?

«Después de Sevilla había bastante euforia, sabíamos que había rivales que pensaban que nos podían remontar. Si el Sevilla nos ganaba se ponía a nueve puntos, y aún pensaban que había Liga. Pero remontar ese partido, demostrarle al Barcelona y al Atleti que no pinchas donde ellos esperaban que pinchásemos, ya generó una euforia. Sabíamos que en Pamplona había que ganar también. No es oficial aún, pero estamos tan cerca que ya no se puede escapar, a la primera que podamos hay que cerrarlo».

En el Pizjuán, habló con aficionados mientras se revisaba en el VAR el gol de Vinicius

«En teoría no se puede, pero pasaron las imágenes en las pantallas del estadio. Ellos decían que era mano, yo justo estaba bebiendo y me senté un momento, y acabamos debatiendo de ello. Yo creo que yo tenía razón y no era mano, aunque el árbitro dijo lo contrario… A mí me gustan los ambientes hostiles, cálidos, pero si se mantiene un respeto, no pasa nada porque me digan que soy un paquete, sé que es para sacarme del partido. Pero ahí estábamos debatiendo tranquilamente, no como en casa de Osasuna, que nos tiraron cosas. Ya me pasó en Villarreal, un abuelo me pidió la camiseta para su nieto y se la dí. Ahora, si me insultas y luego me pides la camiseta, no te la voy a dar».

El partido de vuelta ante el Chelsea

«Este año no sé cuántas remontadas llevamos, el Madrid tiene algo especial en el Bernabéu, aunque habíamos ganado 1-3 en la ida sabíamos que iba a ser muy difícil. Ellos encontraron ese gol que necesitaban y el segundo muy rápido. Pero mantuvimos la fe, con el 0-3 el Bernabéu animó más, creyó más en nosotros. Eso nos ayudó a encontrar el 1-3 y en la prórroga estuvimos mejor que ellos. Es otro momento especial de la temporada, uno más. Ojalá podamos ganar la Liga pronto y podamos dar un pasito más en la Champions».

El descanso ante el Chelsea

«El míster hace ajustes, a veces hace un cambio, pero también es la fe que uno tiene en el otro compañero, a veces metes un gol y ya vas lanzado, como pasó en Sevilla. Sabes que opciones de ganar vas a tener, puede no entrar el balón, pero estás ahí».

La afición del Bernabéu

«Nosotros entendemos cuando pitan, no hay problema, si juegas mal es normal que el aficionado no esté contento. Son libres, si se mantiene el respeto. Pero al final, para un jugador en un mal momento, podremos dar más si se nos anima. Por eso siempre pedimos el apoyo, el partido es muy largo y todo puede pasar. Con el Bernabéu así, es difícil que perdamos un partido».

Benzema

«En Pamplona vimos que era humano con los dos penaltis que no pudo marcar, pero eso puede pasar, si al final ganamos queda en anécdota. Está a un nivel increíble, ha marcado muchos goles importantes, tira del equipo. Todos estamos este año a un nivel muy alto. Pero si no somos un equipo, no funciona. Todos vivimos del momento en que nos toca participar. Hay que estar listo en cualquier momento, no te puedes ir del partido. Karim además disfruta de la vida, de su familia, pero trabaja mucho, no se lesiona apenas y está a un nivel físico muy bueno. Yo me llevo muy bien con él, quizás por el idioma».

Modric

«Es una gran persona, muy divertido. Es un ganador, en los entrenamientos se enfada mucho si no le va bien a su equipo. Lo está haciendo todo para estar en forma, ya tiene su edad y lo sigue jugando todo».

El partido ante el City

«El City de Guardiola es un equipo muy difícil, que se mueve mucho, que le gusta tener la posesión, tiene mucho juego entre líneas, será un equipo difícil pero yo tengo fe en que podemos pasar. Hace dos años perdimos dos veces 2-1 con ellos, pero sentí que podíamos haber hecho algo más. Pero no salió. Yo sé lo que es ganar en el campo del City, también ganarles fuera de casa, eso esperamos. Será una eliminatoria muy dura, lo bueno es que en Liga este fin de semana, y jugamos martes, sábado y miércoles, con un poco más de descanso. Si tenemos la oportunidad de ganar la Liga el sábado pues también hay tiempo para celebrar por la tarde y luego ya concentrarnos en el partido de vuelta. Ellos también se juegan la Premier, están a un punto del Liverpool y tendrán más estrés. Prefiero jugar la vuelta en casa, si no hubiese sido así esas remontadas contra PSG y Chelsea no habrían sido posible».

Ganar el Zamora

«Está complicado, hemos encajado demasiados goles últimamente. El rival era el Sevilla, Bono es buen amigo mío, le conozco desde mi etapa en el Atleti, si no lo gano yo, que lo gane él. Sería un premio bienvenido, pero ganar la Liga sería increíble, y la Champions ni te cuento».

Su ídolo

«Hay que mirar a los porteros de tu estilo. A mí me gustaba Iker Casillas de niño, pero luego al crecer vi que soy diferente, soy más alto que él, mi físico es diferente, yo me fijaba más en Van der Saar, en Peter Cech… Más de mi estilo. Me fijaba más en porteros de mi estilo, así es más fácil aprender».

Supersticiones

«Antes tenía más, me ponía la ropa en el mismo orden, hacía el mismo calentamiento… Ahora lo que hago es tocar los dos palos y el larguero cuando marcamos un gol. No es superstición, es más una manía, para centrarme en el partido. No creo mucho en eso, las manías las tengo para estar concentrado».

Mundo Deportivo