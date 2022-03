Real Madrid remonta en dos minutos al PSG con hack Trick de Benzema (3-1)

Mbappé adelantó al PSG, pero el Real Madrid remontó y estará en los cuartos de la Champions

Mbappé adelantó al PSG en el primer tiempo tras un gran contrataque.

Donnarumma se lía con el balón y Benzema empata para el Madrid.

¡Remonta el Madrid! Dos goles de Benzema en dos minutos ponen al Madrid 3-1 .

El Real Madrid eliminó al PSG y estará en los cuartos de final de la Champions. El Bernabéu esperaba una noche mágica y la tuvo, aunque sufrió de lo lindo porque no fue hasta la segunda parte cuando los blancos se desataron para remontar el gol que Mbappé había marcado en la primera parte y que dejaba a los blancos al borde del precipicio. Benzema aprovechó los fallos del PSG para marcar un ‘hat trick’ que lleva a los blancos a los cuartos de la Champions y al PSG, a seguir un año más sin ese título.

El plan inicial del Real Madrid de salir a por todas, a comerse al PSG le duró apenas 15 minutos. Los blancos, con Kroos ejerciendo de Casemiro, apretaron al equipo francés para delirio del Bernabéu que esperaba vivir una noche mágica. Pero todos esas esperanzas se vinieron abajo cuando apareció Mbappé que en el minuto 13 puso a prueba a Courtois. El objeto de deseo del Real Madrid para el año que viene fue una pesadilla para los blancos. Con Carvajal atacando constantemente, Mbappé tenía todo el espacio del mundo y Militao era el salvavidas blanco para frenar al francés.

Mágico partido en el Bernabéu que termina con la victoria del Real Madrid en un partido que ha tenido de todo y que de nuevo deja a las claras que el Real Madrid sigue teniendo ese algo en la competición más grande de Europa.

El Real Madrid, viendo lo que le podía pasar, dio un paso atrás y eso provocó que el partido discurriera por donde quería el PSG. Con Verratti al mando y Messi ejerciendo el papel de centrocampista para tener superioridad numérica en la medular, el equipo francés hizo lo que quiso con el balón en su poder. El Real Madrid pasó de atacar a defender esperando su oportunidad a la contra. las combinaciones entre Messi, Neymar y Mbappé eran sinónimo de peligro y de ocasiones que atajó siempre Courtois. Tanta era la superioridad gala que llegó el gol de Mbappé en el minuto 34, pero se lo anularon por fuera de juego de Nuno Mendes. Un aviso en toda regla al que reaccionó el Real Madrid con un disparo de Benzema. Parecía el el partido se había igualado, pero en el minuto 39, Mbappé marcó el 1-0 en una contra. Fallo de Carvajal, el balón le llegó a Neymar que le puso un balón de oro a Kylian que con un gran remate batió a Courtois. Mbappé celebró por todo lo alto el gol ante un Bernabéu en silencio. El Madrid intentó reaccionar, pero se llegó al descanso con ese 0-1 y los blancos, más lejos de seguir en la Champions.

Remonta el Real Madrid

La segunda parte llevó los mismos derroteros que la primera. Un quiero y no puedo del Real Madrid ante un PSG en el que Mbappé volvió a marcar en el minuto 54, pero se lo anularon por fuera de juego. Viendo que se estaba jugando a lo que quería el PSG, Ancelotti se dio cuenta que algo tenía que cambiar y lo hizo dando entrada a Camavinga por Kroos y Rodrygo por Marco Asensio. Coincidencia o no, Benzema marcó el 1-1 en el minuto 61 tras un fallo de Donnarumma que aprovechó Vinicius para darle el gol a Karim. Ese tanto le dio aire al Madrid y el Bernabéu que volvió a confiar en la remontada. El PSG aguantó al renacido Real Madrid e intentó tener de nuevo el balón para así, desactivar a los blancos. Aunque no era lo mismo que en el primer acto porque los blancos ya no eran el mismo equipo o, al menos, no tenían la misma actitud.

El Real Madrid buscó el gol y encontró dos en dos minutos. Benzema marcó por partida doble para completar un ‘hat trick’: El 2-1, en el minuto 76’ y el 3-1, en el 78’. Los blancos aprovecharon los errores del PSG atrás para darle la vuelta a la eliminatoria. Locura total en el Bernabéu y desconcierto absoluto en el equipo francés que no sabía muy bien lo que estaba pasando.

El único clavo ardiendo al que se agarraba el PSG era Mbappé para buscar la prórroga. Mientras el Bernabéu estaba eufórico, pero también de los nervios y deseando que el colegiado señalara el final del partido. Y llegó ese pitido final que llevó al éxtasis al Bernabéu y al Real Madrid que sigue adelante en la Champions a costa de un PSG que otro año más, se va a quedar sin ese ansiado título.

Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, 66′), Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos (Camavinga, 57′), Valverde; Asensio (Rodrygo, 57′), Benzema y Vinicius



​PSG: Donnarumma; Hakimi (Draxler, 88′), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Pereira (Di María, 81′), Verratti, Paredes (Gueye, 71′); Messi, Mbappé y Neymar



​Goles: 0-1, Mbappé (39′); 1-1, Benzema (61′); 2-1, Benzema (76′); 3-1, Benzema (78′)



​Espectadores: 59.895 en el Santiago Bernabéu



Árbitro: Dannny Makkelie (Países Bajos)

Mundo Deportivo