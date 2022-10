Real Madrid: «¿Inventar para el Clásico? El año pasado traté de inventar algo y me dieron un palo»

Ancelotti confirmó que Courtois será baja mañana en el Clásico.

Carlo Ancelotti compareció ante los medios en la previa del Clásico de mañana, domingo, en el Bernabéu. El entrenador italiano confirmó que Courtois es baja y que no va a hacer inventos como el año pasado.

Cómo se prepara un partido como el Clásico

«Los partidos se preparan como siempre. Son dos grandes equipos. Como todos los Clásicos es un partido especial, pero se prepara igual que el resto. Hay que añadir aspectos emocionales, presión…»

Rueda de prensa del entrenador del Real Madrid

Courtois

«Courtois está bastante bien, se encuentra bien. Ha entrenado muy poco y no está cómodo. Está descartado para mañana. Va a entrenar con más continuidad la próxima semana. Veremos para el miércoles o el domingo que viene, sólo le falta entrenamiento»

Rüdiger

«Está bien. Solo necesita la mascarilla para evitar que se abra la herida. Está cómodo, tiene mucha ilusión. Es un guerrero».

Madrid, fuerte en las segundas partes y el Barcelona, en las primeras

«Ellos empiezan muy fuerte la primera parte y nosotros la segunda. Puede ser un aspecto para el partido. Puede incidir y nosotros lo tenemos en cuenta. No sé si incidirá en el partido»

Rodrygo

«Cuando pienso en Rodrygo pienso en un jugador extraordinario y contundente. El año pasado lo hizo mejor saliendo del banquillo. Esta temporada ha mostrado que empezando los partidos también lo hace muy bien. Puede jugar en todas las posiciones de ataque».

Once de París o va a inventar algo

«No quiero inventar. Nunca he inventado. Los inventores no existen en el fútbol. No quiero inventar. El año pasado traté de inventar algo y me han dado un palo. El equipo de París, como mentalidad claro que sí. Un equipo que tiene muy claro lo que hacer en el campo. Son partidos de alto nivel»

Situación del Barcelona

«Tengo que mirar a un equipo que ha ganado todo menos uno en Liga, el primero. Tiene una dinámica muy buena. A eso miramos. Desde el principio lo ha hecho muy bien. Ha tenido algunos problemas en la Champions League que pueden pasar en esa competición, pero en Liga han sido espectaculares».

Vídeo para motivar al equipo tras lo del año pasado

«El partido del año pasado no va a afectar. Es una competición en otro año, en otro Clásico, tenemos la ilusión de jugar un Clásico. El día antes lo tiene todo el mundo, todo el mundo la tiene. De mostrar una buena imagen. No es un partido que va a ser de vida o muerte, es un partido especial, pero la temporada es muy larga. Llega pronto. A nosotros nos gustaría ganarlo. Por esto creo que lo vamos a disfrutar más»

Una derrota le haría más daño al Barcelona que el Madrid

«No lo sé. No sé si le va a afectar lo de la Champions. Tenemos que pensar en nuestro partido, en intentar ganarlo. Es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada».

Militao

«Lo está haciendo muy bien, más continuo que el año pasado. Tiene un nivel muy alto. Tiene cualidades de un central de gran nivel»

Benzema

«Le he visto mucho mejor esta semana, ha mejorado mucho. Estoy convencido que veremos al Karim de siempre»

Estilo del Barcelona

«La historia del Barça habla claro. Siguen un estilo que gusta a la afición y al club. No digo que no sea correcto. Es una idea de fútbol que tienen, les ha dado éxito y siguen teniendo. Otros equipos piensan distinto. Lo que pienso yo, para mí, tener un solo estilo no es lo indicado. Los jugadores cambian. Lo principal es tener a los jugadores cómodos con el estilo que juegan»

Le sorprendió el partido del Inter y si le puede servir

«Jugamos de manera distinta al Inter. Lo que ha mostrado el Inter es valentía. No han bajado los brazos. No creo que influya esto para el partido de mañana».

Qué le aporta Rüdiger

«Es muy fuerte en los duelos, en las dos áreas. No es una sorpresa que haya marcado. Como Militao tiene esa cualidad. Lo que más aporta es su mentalidad, personalidad: ganador, nunca para en los entrenamientos. Es un defensa muy pesimista»

