Real Madrid campeón | 35 Ligas para el más grande

De la mano de Benzema. Vinicius y Modric, el equipo blanco vuelve a coronarse con un nuevo título de Liga, el número 35 de su palmarés. Aventura un largo período de dominio.

El Madrid recupera la bandera de la Liga.

“Alirón, alirón, el Madrid es campeón”. Así se cantaba en los años 60 en el Bernabéu cada vez que los blancos conquistaban un título liguero. Algo que pasó a convertirse en una bendita rutina, dado que en aquella década ganaron hasta ocho Ligas, dejando las dos restantes para sus vecinos del Atlético. Pero es tan verdad como que en los últimos tiempos el Barcelona había logrado reducir las distancias, sobre todo cuando en 2019, con Valverde en el banquillo, ganaban la segunda Liga seguida. Eso las daba un ocho de 11 que empezó a preocupar en los despachos del Bernabéu. La Champions es muy importante, pero la Liga marca tu poderío durante un curso entero.

El Real Madrid no falló y ganó sin problemas al Espanyol. Un triunfo que certificó el 35 titulo liguero del equipo blanco

Marcaron Rodrygo, dos, Marco Asensio y Benzema para el Real Madrid

El Real Madrid no falló y conquistó su 35 título de Liga en el Bernabéu, ante su afición. Algo que no pasaba desde hacía 15 años, cuando cantó el alirón ante el Mallorca en la última jornada de aquel campeonato liguero. Esta vez, el rival fue el Espanyol que con la salvación virtualmente lograda, no llegó al Bernabéu muy necesitado de puntos y eso, sin duda, facilitó el alirón del Real Madrid.

Un equipo, el blanco en el que Ancelotti apostó por las rotaciones a lo grande. Todo lo que han pedido durante esta temporada, el italiano decidió hacerlo el día en el que se jugaba el título. Courtois, Casemiro y Modric fueron los únicos titulares fijos que salieron de inicio. En el caso del brasileño, que jugó como central por las bajas atrás del Real Madrid, para que fuese cogiendo ritmo de cara al duelo ante el City del próximo miércoles en el que los blancos se juegan el pase a la final de la Champions. Así, que jugara Casemiro era más o menos lógico, no como Modric al que muchos veían en el banquillo, pero está visto que a sus 36 años, el croata es incombustible.

El Real Madrid, con un equipo compuesto por los menos habituales, salió a buscar el título liguero ante el Espanyol que no se jugaba nada. Con un punto, todos parecían contentos y eso se vio en el ritmo del partido. Lento, previsible y en el que ninguno de los dos equipos arriesgaba más de lo necesario. Al Madrid le bastaba un punto para ganar LaLiga y al Espanyol, para poco menos que certificar la salvación. Así, sin hacerse mucho daño, los dos equipos iban jugando, con pocas ocasiones, aunque el Real Madrid estrelló un balón en el poste por mediación de Mariano. Así, sin que pasara nada, iban pasando los minutos en un Bernabéu que sólo ovacionó a lo grande a Nadal cuando hizo el saque de honor y a Carlo Ancelotti por un control de balón con el pie.

No pasaba nada hasta que en el minuto 33, Rodrygo rompió la monotonía con el 1-0. Marcelo le dio una gran pase a su compatriota que con un remate raso y colocado batió a Diego López. Ahí comenzó de verdad la fiesta en las gradas del Bernabéu que despertó con ese tanto. Bufandas al aire y cánticos de ‘campeones, campeones’. La afición ya festejaba el título y ahí estaba cuando Rodrygo marcó el 2-0 en el minuto 43 tras un robo de balón de Mariano en el que los jugadores del Espanyol pidieron falta, pero ni el colegiado ni el VAR la dieron y el gol subió al marcador.

Festival del Real Madrid

Con ese 2-0 y la fiesta blanca se llegó al descanso en el Bernabéu. La segunda parte comenzó con un susto para el Real Madrid protagonizado por Mariano que su intento por despejar un balón que acabó marchándose muy cerca del larguero. El que no falló fue el Real Madrid que en el minuto 55 marcó el 3-0 por mediación de Marco Asensio que culminó una gran contra blanca. Todo eso, mientras Aleix Vidal pedía penalti en la acción que acabó provocando la contra del Real Madrid. El colegiado no señaló nada, el VAR no le corrigió y el 3-0 subió al marcador.

La fiesta ya era total en el Bernabéu y Ancelotti decidió que Benzema, Kroos e Isco se unieran a ella. Se fueron Mariano, Modric y Casemiro, con lo que Camavinga pasó a jugar en el centro de la zaga del Real Madrid. Mientras, el Espanyol, seguía buscando su gol, pero sus intentos acababan en nada. Los minutos iban pasando con el Bernabéu esperando el pitido final para celebrar por todo lo alto el título liguero.

En el césped, pasaba poco o nada y la sensación era de que ya estaba todo finiquitado y que si tenía que llegar un gol, el Real Madrid tenía más opciones que el Espanyol. Y eso es lo que pasó con el 4-0 de Isco en el minuto 71, pero el colegiado lo anuló a instancias del VAR al considerar que Rodrygo, en fuera de juego, molestó a Diego López a la hora de intentar parar el balón. No fue una tragedia para el Real Madrid en el que Ancelotti hizo debutar a Gila, central del Castilla de 22 años, y puso en el campo a Vinicius en la recta final del choque. Y fue el brasileño el que le dio el pase a Benzema para que pusiera el 4-0 en el minuto 81.

El Real Madrid ya tenía la Liga en el saco y se dedicó a que pasara el tiempo a través de la posesión de balón ante un Espanyol que seguía buscando su gol y acabó sin encontrarlo. El pitido final desató la fiesta en el césped y en las gradas del Bernabéu que celebró por todo lo alto la Liga 35 del Real Madrid.

Goles:(1-0) Rodrygo (33′), (2-0) Rodrygo (43′), (3-0) M. Asensio (55′), (4-0) K. Benzema (81′)

Tarjetas:L Mariano (42′), Casemiro (46′)L

Árbitro: Jose Luis Munuera Montero

Espectadores: 61.000 en el Santiago Bernabéu

Mundo Deportivo