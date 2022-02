Razones por las que Miguel Cabrera no debe ser titular en el Clasico Mundial

El toletero Miguel Cabrera es el mejor pelotero que ha salido de Venezuela, sin duda alguna. Sin embargo, hay mas razones para dejarlo en la banca o fuera del roster, que tenerlo dentro y como titular en el Clásico Mundial.

Desde el 2017 Miguel Cabrera ha estado demostrando declive en su ofensiva y como pelotero, eso gracias a las inesperadas lesiones y por supuesto, la edad.

Razones

Cuestiones de respeto

Es cierto que a Miguel Cabrera hay que brindarle cierto respeto. Sin embargo, con el “respeto” no se ganan juegos, al Cabrera de ahora no todos los lanzadores le temen como hace cinco o seis años atras y los números no mienten.

El compromiso de llevarlo es realista, pero de que sea titular o que haya cierta exigencia de que juegue todos los días es una arma de doble filo.

Hay diferencias entre ganar, perder y divertirse.

El Clásico Mundial no es un evento largo donde hay tiempo para hacer muchos ajustes o probar varias alineaciones.

En caso de que un equipo vaya a ganar, va con lo serio y lo seguro, si es a divertirse entonces va con jugadores mas populares mientras que los que en verdad pueden rendir lo ven desde la banca. Y si es a perder, se quedan en el pasado jugando con todos los que un día fueron sin mirar a los que son.

Para el 2023 que es donde los rumores apuntan el Clásico Mundial, Miggy estará en sus 39 años cerca de los 40.

Lo que su voz puede aportar.

Miguel Cabrera tendría la misma voz siendo titular, banca o coach. Eso no es un argumento.

Si a Miguel Cabrera lo ponen como bateador designado, entonces hay que decidir entre Salvador Perez o Wilson Contreras, ambos están al nivel de Cabrera en la actualidad.

Si a Miggy lo ponen en primera, entonces Jesús Aguilar pasaría a la banca o a ser bateador designado. Entre Salvador Perez, Wilson Contreras y Jesús Aguilar, uno se va a la banca.

Números de cada uno en la mas reciente temporada:

Salvy: 48 HR, 121 RBI, 273 de AVG, de OPS.

Contreras: 21 HR, 57 RBI, 237 de AVG, 778 ed OPS, 98 HITS, 61 anotadas. (128 juegos)

Aguilar: 261 de AVG, 22 HR, 93 RBI, 788 de OPS, 117 hits (131 juegos)

Miggy: 15 jonrones, 75 RBI, 256 de AVG, 701 de OPS, 121 hits (149 juegos).

Ejemplos:

Claros ejemplos son como si República Dominicana se llevará a un Albert Pujols a ser cuarto bate por encima de un Vladímir Guerrero Jr, es igual que llevarse a Miguel Cabrera a quitarle un lugar a bates como Wilson Contreras, Salvador Perez o Jesús Aguilar, los tres han bateado mejor que Miggy en las ultimas temporadas.

Otro ejemplo es Yadier Molina, quien esta consiente de que no estará listo para el próximo clásico mundial y decidió irse como coach y dejarle la receptoría a un Thomas Nido, Martin Maldonado, entre otros.

