Razón por la que Bob Abreu quiere comprar a los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

El ex-pelotero Bob Abreu finalmente habló y explicó porque tiene interés de comprar a los Leones de Caracas en la LVBP.

Bob Abreu durante hace mucho tiempo ha manifestado su deseo de adquirir y ser propietario de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y hace unos meses atrás manifestó la razón por la quiere ser dueño de este equipo que defendió por años cuando era pelotero profesional.

Hace unos meses atrás, a través de una entrevista en El Infield Podcasts con Carlos Valmore Rodríguez, Efraín Zavarce y Freddy Chersia, Abreu dejó claro y explicó la razón por la que quiere ser dueño en la LVBP de los Leones del Caracas, siendo algo que incluso fanáticos han pedido, que se venda el equipo y se de la oportunidad a este historico ex-pelotero de adquirirlo.

“Ha sido notorio, me ha gustado la idea de ser propietario de un equipo de béisbol en Venezuela. Los Leones fueron la institución en la cual jugué 16 temporadas, donde me formé y me ayudó profesionalmente en mi desarrollo para llegar a las Grandes Ligas y hasta jugando en Grandes Ligas me ayudaron a mantenerme”, aseguró Abreu.

El caso Abreu y la compra de Leones es un tema que tiene mucho tiempo dando de que hablar, pero la organización ha sido clara y no ha puesto el equipo a la venta, razón por la que el ex-jardinero aún no ha podido adquirir.

Abreu en la LVBP

“El Comedulce” jugó 16 años en la Liga Venezolana, donde dio 517 hits, 100 dobles, 24 triples, 43 jonrones. 258 remolcadas, 313 anotadas, 73 robos de base, average de .304 y OPS de .793, todos estos registros con los Leones del Caracas.

