Rawayana y Neutro Shorty suenan al ritmo de la salsa con “Incomprendido”

La agrupación Rawayana unió esfuerzos con Orestes Gómez y Neutro Shorty para rendir un homenaje a Maelo Rivera y Bobby Capó, un resultado que ya está disponible en YouTube.

“No estamos en la listas de RAP… pero activos los salseros Homenaje a Maelo Rivera & Bobby Capó, Frank Sinatra & Tom Jobim por @neutropimp @rawayana & @orestesgomez Compuesta por: Bobby Capó”, se pudo leer en una publicación en colaboración entre el grupo de trippy pop y Gómez.

“INCOMPRENDIDO Disponible ahora en @youtube 🔥 Gracias a @amazonmusicmx @amazonmusiclatin”, dijeron los artistas.

El audiovisual muestra a Alberto Montenegro, Neutro y Orestes vestudos de smoking negro. “Beto Monte” interpreta con su voz el icónico tema de El Sonero Mayor mientras que lo acompaña su colega Neutro, quien además toca las maracas. Orestes Gómez, por su parte, toca la conga.

Las reacciones

Con menos de 48 horas de publicación, esta versión del clásico de la salsa cuenta con 57 mil reproducciones en YouTube y se posiciona en el puesto número 11 en tendencias de música de esa plataforma.

El video, asimismo, acumuló 10 mil “me gusta” en la red social de los videos y tiene cerca de 1000 comentarios, entre ellos el de Neutro Shorty, quien expresó: “EL INCOMPRENDIDO!! Un homenaje al maestro Bobby capo y al gigante Ismael Rivera viva Venezuela”.

Rawayana, Neutro Shorty y Orestes Gómez reinterpretan ‘Incomprendido’

“Hay música que nunca muere y este temazo es uno de ellos. Gracias hermanos venezolanos por tocar la música de 2 puertorriqueños (Ismael Rivera y Bobby Capó)”, dijo el usuario @kelvinpagan3118; al tiempo que @humberfigueroa tecleó “esto se llama versatilidad… De todito papá… Viva el talento nuestro, viva Venezuela”.

Leer también: “Por fin viene alguien bueno al país”: Habla fan de Luis Miguel en Barquisimeto

En Instagram también hubo reacciones positivas. La publicación que los tres artistas compartieron sumó más de 66 mil “me gusta” y tiene más de 3 mil comentarios, entre ellos el de Corina Smith, quien cree que el resultado es “increíble”. Soy Neel cree que “esto está fuera de liga, el que sabe sabe👏🏻👏🏻👏🏻” y la banda Famasloop tecleó: “De verdad. La mejor vaina que les he escuchado y el video es como Jobim y Sinatra… Qué put* maravilla”.

Maelo

“He sido el incomprendido/ Ni tú ni nadie me ha querido tal como soy… Miro una estrella y deja de brillar/ Toco una flor y se ha de marchitar/ Negra suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo/ Por eso sé que solo voy /Yo no fui nada nada, nada soy, ya sin ti”, son algunas estrofas que se escuchan en el clásico de Ismael Rivera, a quien se le conoció como Maelo.

El cantante de salsa nació y murió en San Juan, Puerto Rico, y es uno de los más grandes exponentes de ese género musical.

Sus canciones más populares, además del que acaban de versionar Rawayana y compañía, son “Las caras lindas” (de puño y letra de Tite Curet Alonso). “El Nazareno”, “Mi negrita me espera” y “Dime por qué”.

Con información de Ultimas Noticias