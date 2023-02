Raul Álvarez: «Es una derrota moral que el Deportivo Lara no dispute la Primera División»

Durante un hermoso acto llevado a cabo en el estadio Farid Richa de Barquisimeto, se dio inicio a una nueva edición del balompié en el estado Lara; donde acudieron la mayoría de los Municipios de la entidad, para inaugurar el deporte que está llenando de pasión a los niños y jóvenes venezolanos, como los es el fútbol.

Este sábado 11 de febrero del año 2023, la Asociación de Fútbol del estado Lara, en el proyecto ‘Corazón Vinotinto y larense’ avalado por la Federación Venezolana de Fútbol, en pro al desarrollo formativo de los más pequeños, ha dado paso al fútbol guaro y de esta manera reforzar los sueños, el crecimiento y futuro de cada uno de los niños y niñas que asistieron al recinto futbolístico de la ciudad barquisimetana, en la cual; la Liga Internacional, Liga Metropolitana y la Liga Unión engalanaron a los presentes tras un desfile

Personalidades ligadas al fútbol larense como Ricardo Da Silva, Raúl Álvarez, Edgar Becerra, Segundo Vicepresidente de AFEL, Franklin Sánchez, presidente de la Liga Unión e incluso Luis Alonso Paz, asistieron al acto inaugural de esta actividad deportiva que envuelve a toda la colectividad crepuscular. «No descansaré por ver crecer al balompié de esta entidad, por hacer el bien en las organizaciones, por inculcar valores, por demostrar que somos un estado futbolístico y que no necesitamos, que un empresario fuera de Lara, se involucre el fútbol larense, porque es nuestro, es de cada uno de esos niños y niñas que han desfilado con emoción, por un sueño de llegar a pertenecer a un equipo de la primera división de la Liga FutVe». Indicó Raúl Álvarez presidente de AFEL

Leer también: Conmoción en Brasil: Hinchas del Palmeiras emboscaron, hirieron y asesinaron a miembros de la barra del Corinthians

Este sábado 11 de febrero del año 2023, la Asociación de Fútbol del estado Lara, en el proyecto ‘Corazón Vinotinto y larense’ avalado por la Federación Venezolana de Fútbol, en pro al desarrollo formativo de los más pequeños, ha dado paso al fútbol guaro y de esta manera reforzar los sueños, el crecimiento y futuro de cada uno de los niños y niñas que asistieron al recinto futbolístico de la ciudad barquisimetana, en la cual; la Liga Internacional, Liga Metropolitana y la Liga Unión engalanaron a los presentes tras un desfile

Raul Álvarez: «Es una derrota moral que el Deportivo Lara no dispute la Primera División»

La Asociación de Fútbol del estado Lara, celebrará este año 2023 su trigésimo séptimo aniversario y su presidente, se ha enfocado en cómo fortalecer el fútbol base debido a la situación del único equipo de la entidad larense que se mantenía en la primera división de la LigaFutve, por ello detalló la importancia de esta inauguración haciendo referencia sobre la actualidad del Deportivo lara.

«El fútbol larense inauguró sus actividades por el año 2023, con las ligas de desarrollos de cada municipio. En cuanto al Deportivo Lara, hicimos nuestro mayor esfuerzo, esperamos el lapso que dio la Federación Venezolana de Fútbol para que un inversionista concretara la opción de adquirir el equipo. Todo el mundo sabe, del sentimiento y cariño que le tengo al Depor, logramos mediar y conseguir opciones para el equipo, acercamos a los entes gubernamentales para buscar el traspaso de la institución, así como también que el anterior dueño diera la cara».

«Es una gran derrota pasional, moral y profesional que el Deportivo Lara no dispute la primera división, porque es un patrimonio de todos los larenses y se nos diluye de las manos. Esto es un duro golpe para la afición barquisimetana, a los entrenadores, formadores, periodistas, árbitros, la barra y empresarios de no ver al equipo en la élite del balompié. Sin embargo; es una culpa, que nos hacemos todos, para corregir las actuaciones administrativas de los que estén al frente del equipo y que puedan responsabilizarse por los compromisos que asumen y así puedan cumplir». Expresó Raúl Álvarez

«Khalil Yuseff es un hombre que no quiere al fútbol y no es de la región, tampoco sabe de este deporte y bueno, ahí está el resultado, simplemente fracasó. El señor Yuseff no sabe lo que es este negocio, porque para dirigir, gerencial y ser el dueño de un equipo tienes que tener un respaldo gerencial, adquisitivo y organizativo, este personaje, nunca tuvo alguno de ellos. Y lo vimos desde que comenzó, hasta que se incrementó la crisis, lamentablemente; engañó a todo el personal operativo, sus jugadores y la familia larense, confió en alguien que destruyó el legado de 14 años en el tema futbolístico como es el Deportivo Lara». Explicó

«Definitivamente, el que quiera asumir una responsabilidad de este calibre, tiene que asumirlo de una manera consciente y responsable para que pueda solventar las debilidades de un equipo de fútbol profesional y hacerlo fuerte como una organización deportiva». Dijo

El presidente de AFEL también nos comentó sobre la ceremonia que se realizó hoy en el Farid ‘’Hubo entusiasmo y aún hay ilusión, más de mil niños desfilaron, anunciamos a los campeones del 2022 y dimos la bienvenida al fútbol en nuestros estadios y canchas, para que en un futuro puedan ejercer esta profesión con cualquier equipo, con la Vinotinto y también por qué no de un regreso del Deportivo Lara, y si no; lo seguiremos llevando en el corazón pero Barquisimeto y los ocho municipios aledaños a Iribarren, seguirán desarrollándose en el fútbol».

Edwin Hevia