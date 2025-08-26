Ramón Velázquez señaló: Ministerio de Transporte se une a la tercera fase de la campaña «Si Prendes Tu Moto, No Apagues Tu Vida»

El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, señaló que este plan para los motorizados «se ve muy acertado en sus tres aristas», con el tema de respetar los semáforos, llevar la investidura, el casco y no realizar maniobras indebidas.

El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó que las autoridades venezolanas se encuentran presentes para trabajar en conjunto con el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público, la tercera etapa del plan de prevención para los motorizados «Si Prendes Tu Moto, No Apagues Tu Vida».

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López Inicia despliegue en la primera zona binacional Táchira-Zulia con 15 mil efectivos en frontera

Durante su alocución, desde la sede del Ministerio Público, Velázquez destacó que uno de los primeros acompañantes de este plan, en su tercera etapa que se inicia este martes, es «nuestro conductor de victoria, el presidente Nicolás Maduro, el primer transportista del país».

En ese sentido, aseguró que «(Nicolás Maduro) siempre ha estado muy dispuesto a apoyar este tipo de iniciativa», ya que salvar una vida significa mucho para el gobierno nacional.

Asimismo, manifestó que «esta tercera etapa se ve muy acertada en sus tres aristas, con el tema de respetar los semáforos, llevar la investidura, el casco y no realizar maniobras indebidas».

Comentó que más del 98 % de la cifra sobre los accidentes de tránsito, que indicaba el fiscal general, son causados por los motorizados. Hizo un llamado a este sector importante de nuestra sociedad para que «juntos logremos salvar vidas, y conducir de una manera responsable».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión