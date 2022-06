Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya conocen su camino en Wimbledon

El sorteo de Wimbledon hizo que Rafa Nadal pueda tener un inicio cómodo, con un enfrentamiento en primera ronda el martes contra Francisco Cerúndolo, mientras que en semifinales su rival podría ser Berrettini, que viene de ganar dos torneos en la previa.

Alcaraz está emparejado en la misma parte del cuadro que Djokovic, gran favorito, con quien se enfrentaría en cuartos de final; su inicio será en primera ronda con Jan-Lennard Struff

Hace 20 días que ganó Roland Garros con mucho dolor en el pie y empezó entonces un tratamiento especial para llegar lo mejor posible a Wimbledon. Podría ser su último torneo en esta mítica hierba. O quizás no. Pero de nuevo, irá a por todas. Ya lo decía Carlos Moyà: «Wimbledon es un torneo fetiche para Rafa. Ha ganado el título en dos ocasiones y ha hecho cinco finales seguidas. Sabe encajar perfectamente su juego con lo que requiere la hierba, hizo semis en las dos últimas apariciones. Aspira a lo máximo en Wimbledon». También lo decía David Ferrer en ‘El Larguero’ de Cadena Ser: “Pongo a Nadal como favorito. Está ante su gran oportunidad de ganar los cuatro grandes”. Rafa volverá a intentarlo con su mentalidad ganadora de siempre. Afronta el tercer grande del año, en Wimbledon, conociendo desde este miércoles cuál debe ser su camino hacia el que sería su tercer éxito en este mítico lugar. Debutará ante Cerúndolo, mientras que Carlos Alcaraz lo hará ante Jan-Lennard Struff.

Los rivales de Rafa

El sorteo de Wimbledon hizo que Rafa Nadal pueda tener un inicio cómodo, con un enfrentamiento en primera ronda este martes contra Francisco Cerúndolo. En segunda le esperaría un hipotético choque ante Querrey, un rival complicado al ser buen sacador y por su buena adaptación a la hierba, o Berankis. En tercera, se podría enfrentar a Sonego o Kudla, un enfrentamiento más asequible, mientras que en cuarta ronda podrían llegar Cilic o Van de Zandschulp. Cilic podría ser un rival complicado porque su juego se adapta a este icónico torneo, y de superar este escollo, el destino podría ante Rafa la posibilidad de medirse en cuartos de final a Aliassime, con la curiosidad de que es asesorado por el tío de Rafa, Toni Nadal. En semifinales, su rival podría ser Berrettini, que viene de ganar dos torneos en la previa.

Rafa Nadal TOLGA AKMEN / EFE

Wimbledon es una plaza de la que ya salió como brillante ganador en 2008 y 2010. El tiempo pasa más lento para el resto de los mortales que para el campeón de 22 Grand Slams. Y aunque hayan pasado 12 años desde su último triunfo en el All England Club y pese a que llega tan solo su objetivo no puede ser otro que ganar.

Ha conseguido cosas sobrehumanas. Pero por primera vez en toda su dilatada y laureada carrera, Rafa Nadal ganó los dos primeros ‘grandes’ del curso y tiene la gran oportunidad de ir a por los cuatro Grand Slam en una misma temporada. Triunfó en Australia. Y ganó en Roland Garros. Sufrió con un pie que desde hace ya demasiados años que no le deja vivir en paz, ni cuando descansa en su Manacor natal, ni tampoco cuando disfruta de lo que más ama, el tenis. Por eso mismo, porque su vida son las pistas, sigue peleando haciendo del dolor una parte más de su cuerpo. No sabe cuánto más aguantará, pero sí sabe que mientras pise una pista, seguirá peleando como el primer día, de pie, sudando la gota gorda y apretando los dientes hasta el final. Y mostrando su calidad golpe a golpe. Lo volverá a intentar en el All England Club.

Alcaraz, inicio ante Jan-Lennard Struff

Por su parte, Carlos Alcaraz ha caído por la parte del cuadro de Novak Djokovic. El jugador murciano deberá despejar dudas sobre su adaptación a la hierba tras su enorme explosión de este curso. Con dos Masters 1.000 ya en su palmarés, ahora hace falta ver cómo se adapta a la hierba por los pocos partidos que se le ha visto en esta superficie. Tiene la oportunidad de volver a maravillar al mundo.

Alcaraz debutará ante el alemán Jan-Lennard Struff, encuentro de nivel y duro por su buen saque con el que ir aclimatándose a las grandes exigencias del tercer Grand Slam de la temporada. En segunda se mediría al ganador del Griekspoor-Fognini. Y en tercera ronda, su rival podría ser asequible, ya que podría ser Otte. En octavos le podría esperar una piedra más dura, como Sinner, y en los cuartos de final llegaría el gran partido de esta parte del cuadro: un hipotético cruce ante Djokovic. tampoco tendría un cruce fácil antes de la final, ya que por el otro lado de su cuadro van dos jugadores al alza como Hurkacz y Casper Ruud.

El murciano Carlos Alcaraz .

Djokovic, el gran favorito al título final, como defensor de la corona, tendrá un camino placentero con Kwon en primera ronda este lunes, Kokkinakis/Majchrzak, en la segunda y en tercera se encontraría con su compatriota Kecmanovic. Y luego, la posibilidad de medirse a Opelka, un gran sacador, en octavos, y rivales de más entidad como Sinner o Alcaraz en cuiartos y Ruudf o Hurkacz en semis.

Mundo Deportivo