Rafa Nadal se retira de Wimbledon: «Así no había manera de ganar»

Rafa Nadal anuncia que no jugará las semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios por la lesión abdominal, que resta su opción de ganar el torneo y podría agravarse.

Rafa Nadal considera que estarás de baja unas semanas y que podrá seguir el calendario establecido, con reaparición en Montreal del 7 al 14 de agosto,

Rafa Nadal, 36 años, se retira de Wimbledon, no se presentará este viernes a la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios, que accede directamente a la final del domingo (15:00 horas) contra el serbio Novak Djokovic o el británico Cameron Norrie, que juegan este viernes no antes de las 15:30 horas.

«Estoy muy triste pero es una decisión que he tomado pensando en mi salud y en mi futuro. Estaba el riesgo de estar fuera dos o tres meses», anunció el balear en una rueda de prensa convocada de urgencia en el All England Club. A las siete y veinte de la tarde, tras haber agotado cualquier resquicio de supervivencia. Como en Roland Garros 2016, entonces antes de la tercera ronda contra Marcel Granollers.

Confirmó «una rotura en el músculo abdominal», de siete milímetros. Detectada en los exámenes médicos realizados por la mañana. A las dos de la tarde, hora local, se marchó a una pista de Aorangi Park para probarse junto a sus técnicos Francis Roig y Marc López. Con todo su equipo, incluido el médico Ángel Ruiz-Cotorro, analizó la situación. Llegaron a la conclusión de dejarlo.

Rafa Nadal anuncia su retirada del torneo por la lesión en la zona abdominal. #NoticiasVamos #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/XZIJkjTBf0 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 7, 2022

Dos motivos principales: con esta dolencia veía imposible ganar dos partidos de mucho nivel y llevarse el trofeo, el objetivo por el que había hecho el esfuerzo físico y mental de llegar a Londres desde la cojera en el pie izquierdo de Roland Garros. Y corría serio peligro de agravar la dolencia y poner en jaque el resto de temporada.

«Llevo toda la noche y el día dándole vueltas. Me retiro porque tengo una rotura en el abdominal que tiene un riesgo importante de empeorar si sigo jugando. Llego a la conclusión de que no hay manera de ganar. Y quiero ganar. Es imposible ganar dos partidos de este nivel. En el mejor de los casos, improbable, cómo se llegaría al domingo si ganase la semifinal. Es una decisión que me ha costado un montón, pero es la correcta».

Ayudó «la experiencia de que cuando uno tiene esto es muy difícil. En 2009, en el US Open, acabé multiplicando por ocho la rotura y perdí con Del Potro (en semifinales)».

Reflexionó con las personas a quienes escucha atentamente, y dijo ‘no’ «pensando en mi salud y en mi futuro». Cuenta con una baja de «dos, tres semanas, pero me permitirá mantener el calendario previsto y no arriesgarme a estar mucho tiempo sin jugar. Mi objetivo es llegar a Montreal«, torneo Masters 1000 ATP que se celebra del 7 al 14 de agosto. Y luego, US Open, del 29 de agosto al 11 de septiembre.

Acostumbrado a lidiar con las lesiones, «hay que aceptarlo», aunque se veía «con opciones de título tal como estaba jugando», de mantener viva la llama de completar un Grand Slam. Tras conseguir el récord de 22 títulos ganando el Open de Australia y Roland Garros, no para su racha de 18 partidos consecutivos ganados pero sí la opción de hacer el pleno.

''Intento priorizar mi felicidad personal más allá de cualquier éxito profesional''. Rafa Nadal. #NoticiasVamos #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/05RoEuSfpg — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) July 7, 2022

Pese a estar «muy triste» en este momento, piensa en positivo. «El pie está mejor» tras el tratamiento posterior a París. Así que «hago lo que siento y con la convicción de no poner en riesgo mi futuro inmediato y mi felicidad».

Ya había avisado que «más importante que ganar Wimbledon es mi salud». Hizo la gesta ante Taylor Fritz en cuartos, cuando se agravó un problema que llevaba una semana amenazando con convertirse en serio. «Encontré el camino», comentó. Pero no había margen para más, ni siquiera para él. Le tentó probarlo, pero había más que perder que ganar. Y él, a estas alturas de su carrera, compite por el premio gordo. Si es inalcanzable por una lesión, a fijar otro objetivo. «Después del partido de cuartos, lo poco que había antes había crecido», lamentó.

«Tenía la intuición de que me había roto, pero no lo sabía. Había un pequeño edema, pero el miércoles ya se vio que había incrementado». Los temores se cumplieron unas horas después.

