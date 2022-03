Rafa Nadal, «hundido»: de cuatro a seis semanas de baja

Tras firmar su mejor arranque de temporada, una fisura de estrés en una costilla trunca su plan en la tierra batida al alejarlo de la actividad deportiva entre cuatro y seis semanas.

Cae seguro Montecarlo (10-17 de abril), es casi un imposible que llegue al Godó (18-24 de abril), ni siquiera Madrid está garantizado (2-8 mayo) y quedarían Roma (9-15 mayo) y Roland Garros, a partir del 22 de mayo.

Rafa Nadal está «hundido y triste». Cómo podría imaginarse él que su mejor arranque de temporada, con 20 victorias en 21 partidos y tres títulos que incluyen su segundo Open de Australia, el 21º Grand Slam, concluyese con la noticia más temida: una lesión que pone en jaque su programa en la tierra batida, que empezaba con Montecarlo y Godó, seguía en Madrid y Roma y concluía en Roland Garros.

Podría entrar en las cábalas un empeoramiento del dolor en el lesionado pie izquierdo, que ya amenazó con retirarlo de las pistas hace unos meses y que volvió a dar unas señales de alarma durante el torneo de Indian Wells. Continuó porque no fue a mayores y confiaba en la cura paliativa del paso de la pista dura a la menos abrasiva superficie de tierra batida.

Sin embargo, emergió otro problema físico inesperado, «una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells», reza el comunicado del doctor Ángel Ruiz-Cotorro tras las pruebas a las que se sometió este mismo martes en Barcelona procedente de Estados Unidos.

Quería despejar incógnitas con prontitud Nadal, el diagnóstico superó el mayor de los pronósticos negativos. «El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas», señala la nota oficial. Por eso le costaba tanto respirar, sentía como una aguja le iba pinchando en el interior, en el tramo final de su duelo espectacular de más de tres horas contra Carlos Alcaraz, en el que ya debió solicitar la intervención del fisioterapeuta. Situación que se repitió, subrayada, en la fina perdida ante el estadounidense Taylor Fritz al día siguiente, el domingo.

Adiós a Montecarlo (10-17 de abril), se antoja un milagro que pudiera reaparecer en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó (18-24 de abril), aunque su equipo prefiere esperar a cómo evoluciona la lesión para tomar una decisión definitiva en unos días. Ni siquiera es segura su presencia en el Mutua Madrid Open (7-13 mayo) porque no hay margen de error para llegar a Roland Garros, que abre sus puertas el 27 de mayo. Tendría como seguro banco definitivo de pruebas el Masters 1000 ATP de Roma, del 14 al 20 de mayo.

«No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo», señala Rafa.

Se halla ante otro reto de la magnitud de su regreso esta campaña después de prácticamente seis meses de baja, pendiente de un pie izquierdo que obligó a poner sobre la mesa el debate del adiós definitivo porque el dolor intolerable no remitía. La puja por un decimocuarto Roland Garros vuelve a ser una tarea de titanes. De esas que han caracterizado y han formado la leyenda Nadal.

Nadal fue tratado sobre la misma pista de Indian Wells

Mundo Deportivo