Rafa Nadal: «El partido contra Novak Djokovic puede ser mi último en Roland Garros y preferiría jugar de día»

El balear es consciente de los problemas físicos que arrastra con el pie y no sabe si podrá volver al torneo.

Rafael Nadal se congratulaba por el pase a los cuartos de Roland Garros, pero al mismo tiempo es consciente de cómo llegaba al torneo y de cómo llega a la cita contra Novak Djokovic.

Duelo con Djokovic.Espero estar lo suficientemente bien para entrenar mañana. Llevo un año sin jugar contra Djokovic y es un gran reto. Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza».

Situación física. «Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros».

Sesión de día o de noche. «El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros».

Favorito. «En esta ocasión, junto a la de 2015, son las dos veces en la que él es más claramente favorito. Las otras veces yo era un poquito más o 50/50».

Final de Champions. «Bajé en la autopista y llegué andando al estadio. Ha sido uno de los títulos más increíbles por la forma que ganaron. Cada partido había sido especial, las remontadas, momentos complicados, las paradas de Courtois… No vi la celebración y me marché al final del partido porque al retrasar la final tenía que irme antes».

Diario Marca