Quinta válida nacional: Patinaje se aceita para los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho, Perú 2025  

Wilmarly Toro, Daniela Bustamante y Brandon Torres lideraron en quinta válida en Barinas.

La preselección de patinaje de velocidad a los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se midió en la quinta válida de la disciplina deportiva como parte del proceso de modelaje competitivo con vista a la justa multidisciplinaria de finales de año.

Astros en acción

En la Válida Nacional de Patinaje de Velocidad vieron acción las internacionales Wilmary Toro, Daniela Bustamante, y por los hombres Brandon Torres.

Todos ellos lideraron sus respectivos eventos ante los más de 300 atletas que se dieron cita en el patinódromo de la ciudad deportiva Antonio José de Sucre, estado Barinas.

“Durante la válida hubo mayor participación de la representación femenina, debido a que parte de los atletas masculinos se encuentran en sus centros de entrenamientos; Jose Carlos Rojas, en Bucaramanga; y Roberto García, en el patinódromo del estado Lara”, reveló Carlos Rojas, presidente de la Federación Venezolana de Patinaje.

Toro en forma

Toro, ganadora de una de plata y dos bronces en los pasados Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, comandó la prueba por puntos eliminación sobre Mailliw Rojas y Nahiomy Hernández, segunda y tercer lugar respectivamente.

El yaracuyano Brandon Torres dominó el apartado masculino de puntos eliminación sobre Slehiker Torres (Yaracuy) y Jefferson Carrillo (Barinas).

Mientras que la medallista de bronce en el Mundial de Italia 2024, Daniela Bustamante, se ubicó de octava en los 1.000 metros femeninos.

Campeones juveniles

La patinadora juvenil Saiyimar Lascarro dominó en dos de las pruebas disputadas en el justa de Barinas.

En los 500+ distancia ganó con tiempo de 49.178 e hizo lo propio en los 1.000 metros con crono final de 1:40.166.

Asimismo, Leonardo Sandía triunfó en la ronda decisiva de los 1.000 metros final 1:31.124.

El patinaje de velocidad venezolano continuará el período de preparación con vista a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 que se realizarán el 22 de noviembre al 7 de diciembre próximos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder