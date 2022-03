Quinta semifinal de la Champions femenina para el Barça y cuarta seguida, tras ganarle al Real Madrid 5-2

Las azulgrana, que se las verán ante Wolfsburgo o Arsenal, aspiran a su tercera final tras perder la de 2019 frente al Lyon y ganar la de 2021 contra el Chelsea.

Leer También: Este Viernes, 01 de Abril sorteo del Mundial de Catar 2022; bombos y selecciones clasificadas

Con el espectacular 5-2 al Real Madrid, son ya 37 victorias en 37 partidos oficiales esta temporada y 42 consecutivas contando los cinco últimos encuentros de la pasada campaña de un Barça femenino que selló ante las blancas su pase para la quinta semifinal de la Champions League en toda su historia.

Las azulgrana, tras una tarde histórica en el Camp Nou, llegan a la penúltima ronda por cuarta edición consecutiva con el ganador de la eliminatoria entre Wolfsburgo y Arsenal como rival el 22 o 23 de abril en Barcelona y el 30 de abril o 1 de mayo fuera de casa. Este jueves (18.45 h./DAZN) tendrá lugar la vuelta entre alemanas e inglesas tras el 1-1 de la semana pasada en Londres.

El Barça aspira a su tercera final tras perder (4-1) ante el Olympique Lyon en Budapest en 2019 y vencer de forma brillante la de 2021 contra el Chelsea en Göteborg. En la 2016-17, en la primera semifinal cayó contra el PSG (1-3 en el Miniestadi y 2-0 en el Parque de los Príncipes)y en la 2019-20, en la ‘semi’ a partido único en el marco de la Final Eight de Euskadi, a puerta cerrada por la pandemia, perdió ante el Wolfsburgo (0-1) tras un arbitraje perjudicial.

EL BARÇA, EN LA CHAMPIONS FEMENINA

2012-13 1/16 final (vs. Arsenal)

2013-14 1/4 final (vs. Wolfsburgo)

2014-15 1/8 final (vs. Bristol)

2015-16 1/4 final (vs. PSG)

2016-17 Semifinales (vs. PSG)

2017-18 1/4 final (vs. O. Lyon)

2018-19 Subcampeón (vs O. Lyon)

2019-20 Semifinales (vs. Wolfsburgo)

2020-21 Campeón (vs. Chelsea)

​2021-22 Semifinales (vs. Wolfsburgo o Arsenal)

Mundo Deportivo