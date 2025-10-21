“Quien pide invadir su país es un traidor”: Presidente de Colombia Gustavo Petro vuelve a cuestionar a María Corina Machado

El mandatario colombiano aseveró que ni siquiera los opositores de su país, que han vivido décadas de violencia, piden invasiones, al tiempo que afirmó que entre colombianos resuelven sus problemas.

Este lunes, en entrevista con Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a María Corina Machado, aseguró que no está de acuerdo con ninguna persona en el mundo que invite a invadir su país y que, en cambio, sí valora a quienes defienden sus mismos ideales.

“En cuanto a (Nicolás) Maduro y María Corina, la verdad, yo valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo y ese debe ser el tema central de la negociación (…) Dos, Maduro no ha invitado a invadir a su país. Para mí, es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Un traidor. Punto”, aseguró.

Luego insistió en que ni siquiera los opositores en Colombia, un territorio que ha vivido décadas de violencia, piden invadir su país.

“Hermano, yo he resistido décadas de violencia, que no lo conoce todavía un opositor venezolano, porque allá se echan chistes en las filas electorales. Menos mal no han hecho lo de Colombia, nosotros sí sabemos lo que es la violencia por sectarismo político y por eso podemos dar consejos. Yo, aquí mismo, le demuestro cómo nunca pedimos invadir a Colombia para resolver nuestro problema interno. Al contrario, siempre buscamos, a pesar de los muertos, queema”, aseguró.

El jefe de Estado colombiano habló sobre el contexto del conflicto latinoamericano y la lucha contra las drogas.

Además, Petro se refirió a la crisis con Estados Unidos. Insistió en que su intervención en las calles de Nueva York tiene sustento en que “la vida es sagrada” y aseguró que intentará impedir que se impongan nuevos aranceles a Colombia. De hecho, anunció que se reunirá con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien “trae un mensaje de la Casa Blanca”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión