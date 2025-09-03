¿Quién es la candidata que está revolucionando el reinado de las Ferias de Barquisimeto?

Por primera vez en la historia del Reinado de las Ferias de Barquisimeto, una madre forma parte de las aspirantes a la corona, y su nombre es Yoissy Suárez, la representante de la parroquia Guerrera Ana Soto.

En la reciente presentación a la prensa, que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Trinitarias Suites, su historia resonó con una fuerza particular, revelando un ejemplo palpable de que la maternidad no es el final de los sueños, sino, en su caso, un motor para alcanzarlos. En una entrevista exclusiva con el equipo de Noticias Barquisimeto, Yoissy compartió su perspectiva con franqueza.

«Creo que todo va más allá de un sueño o un deseo, se trata de inspirar a tantas personas para que cumplan lo que tienen en su corazón», expresó con convicción. «En muchas ocasiones se ha visto que el ser madre es un obstáculo para muchas mujeres y yo quiero demostrar que, donde uno se siente feliz y pleno, no importa ninguna de las cosas que la sociedad pueda pensar que es un obstáculo».

Su voz, llena de una mezcla de orgullo y dulzura, continuó: «Ser madre es lo más bonito que le puede suceder a una mujer». Esta frase encapsula la esencia de su mensaje, la maternidad como un regalo, no como un impedimento.

El equilibrio entre su vida como madre y sus aspiraciones en el modelaje es, según ella, una cuestión de organización y pasión. «Tengo muchas pasiones, una de ellas es ser madre, estar con él, reírme de sus ocurrencias, vivir tantas cosas que se pueden hacer siendo madre y son cosas que no reemplazaría por nada», afirmó, refiriéndose a su hijo. «Pero como mujer también me doy el gusto de hacer las cosas que me apasionan, y llevar estos dos mundos es cuestión de equilibrio, organización, porque sí se puede.»

El camino de Yoissy no ha sido sencillo. Intentó participar en el pasado, pero le dijeron que por ser madre no podía seguir adelante. Sin embargo, este año todo cambió. «Este año no fue una de las directrices, así que yo dije ‘me voy a arriesgar’ y pues muchas personas del medio me aceptaron, siendo una de las 10 candidatas de este reinado». La emoción en sus palabras es evidente, un testimonio de perseverancia y de la alegría de ver que las barreras se derriban.

«Yo no siento que esta sea una desventaja o un obstáculo, y por eso lo dije durante mi pregunta con el jurado, porque me siento sumamente orgullosa«, comentó Yoissy. La candidata no solo busca ganar una corona, sino también abrir un camino para todas las madres que, como ella, han tenido que poner en pausa sus anhelos. «Estoy rompiendo con ese mito de que una reina de las Ferias de Barquisimeto no puede participar si es madre, así que le abro una brecha a todas esas madres que deseen participar, que vengan y puedan sentirse maravillosas».

Al final de nuestra conversación, el mensaje de Yoissy Suárez es claro: «No dejen de soñar». Confesó que, al quedar embarazada, pensó que sus sueños se habían «congelado», pero hoy, diez años después, está aquí, demostrando que es posible hacer lo que amas. «El propósito aquí, más allá de cualquier corona, es que las personas me vean y digan, ‘si ella lo hizo, yo también puedo’.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto