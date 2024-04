¡Quiebre diplomático! México rompe relaciones con Ecuador tras asalto a la embajada para detener al exvicepresidente Glas

“Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser”, declaró Roberto Canseco, embajador de México ante los medios ecuatorianos en el lugar de los hechos.

El embajador interino y jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada mexicana, Roberto Canseco, denunció que fue golpeado por las fuerzas ecuatorianas cuando asaltaron la representación diplomática para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había otorgado asilo diplomático.

“Me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura”, declaró ante los medios ecuatorianos.

“Estoy muy preocupado porque puedan matarlo [a Glas]. No hay ningún fundamento para hacer esto. […] Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la Embajada”, expresó Canseco y destacó que: “A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país”.

Asalto a la Embajada

La Policía Nacional de Ecuador irrumpió la noche del viernes en la Embajada de México en Quito y detuvo a Glas que enfrenta investigaciones por presunta corrupción, soborno, entre otras.

Las fuerzas se concentraron cerca de la misión diplomática mexicana, y por la noche llegaron vehículos blindados y nuevos escuadrones policiales, que posteriormente asaltaron la Embajada.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, explicó que personal diplomático resultó herido y abandonará el país “de inmediato”.

A raíz de lo sucedido, el Gobierno mexicano anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Quito y que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para “denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador”.

Policía de Ecuador irrumpe en la Embajada de México y captura a Jorge Glas pic.twitter.com/XPAOaP7ZU2 — Sepa Más (@Sepa_mass) April 6, 2024

Oriana Lorenzo con información de RT