¿Qué tanto conoces acerca de las enfermedades de transmisión sexual?

Las Enfermedades de transmisión sexual se pueden definir como infecciones que se contagian de una persona a otra durante las relaciones sexuales, bien sea a través de vagina, ano o boca. Son muy comunes y muchas personas contagiadas no presentan síntomas. Por eso, es importante hacerte exámenes sin importar si tienes síntomas o no. Se puede decir que son un grupo de enfermedades bastante importantes ya que además de su agresividad, tienen un gran impacto en el mundo, y Venezuela lamentablemente no escapa de esta realidad, pues, cerrando el 2023, ONUSIDA reportó 7.647 nuevas infecciones de VIH, de las cuales aproximadamente 4.200 son niños, niñas y adolescentes.

A través de cifras extraídas del Centro Venereológico del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas Se evaluaron 12.474 nuevos casos de I.T.S. Las enfermedades más frecuentes fueron: en primer lugar Sífilis, en segundo lugar infección por VPH y en tercero Infección Gonocóccica. Se observó un aumento en el número de casos de Sífilis desde 16% al 36%, en infección por VPH del 23% al 30% y en Infección Gonocóccica un descenso del 40% al 14%. En Chancro blando se observó un incremento en el número de casos desde 3 en 1993 a 13 en 2003. En relación a la infección por VIH se aprecia un descenso en el número de casos de SIDA y un incremento en los pacientes seropositivos.

Existen múltiples enfermedades de transmisión sexual, entre las que tenemos Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, VIH/SIDA, Virus del papiloma humano (VPH), Sífilis, Vaginosis bacteriana, Tricomoniasis, Hepatitis viral, Chancro blando, entre otros. Ahora bien, en algún momento se decía que el grupo etario más vulnerable eran los o las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas inyectables, las personas que se encuentran privadas de libertad, las poblaciones nómadas y los adolescentes… No obstante, en vista de nuevas conductas sexuales adoptadas por la población, se considera muchas veces que no hay un solo grupo vulnerable, es un contagio que está latente en la sociedad, debido a que una gran mayoría de la población actualmente considera las relaciones sexuales como algo sumamente cotidiano, evidenciándose cada día más actos de irresponsabilidad, debido a que los jóvenes consideran que prevenir un embarazo es la mejor herramienta o precaución que pueden tener al momento de un encuentro sexual con alguien, quien muchas veces no es una pareja estable, no cuentan con un período de relación, entre otros.

Siendo esto completamente un concepto errado, pues se está hablando de una enfermedad que va a comprometer tu vida, es por ello que prevenir un embarazo no es lo más importante, de allí es de donde surge la importancia de los métodos anticonceptivos, recordando claro está, que el preservativo o también conocido como condón es el único método que te va a garantizar anticoncepción y al mismo te protege de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.

Es por ello que resulta tan importante crear conciencia a nivel de la población en general acerca de la gravedad de establecer relaciones sexuales de manera irresponsable. Debido a que es un problema que cada día toma más fuerza en la sociedad, cada día aumentan también la cantidad de niños que contraen la enfermedad al momento del nacimiento, o que son víctimas de abuso durante su infancia, por algún familiar cercano, cuidador, entre otros; siendo esto bastante alarmante, y que necesita atención por las autoridades pertinentes.

Por último, pero no menos importante es necesario que a partir del momento de la primera relación sexual de las mujeres, estas acudan frecuentemente al ginecólogo, debido a que es la mejor manera de llevar un control, detectar algún problema a tiempo, entre otros. Asumiendo claramente que la responsabilidad en la sexualidad no es solo tarea de las mujeres, pues los hombres están igualmente expuestos.

Franyeli Nazareth Vargas Pestana

Médico Cirujano