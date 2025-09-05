En este nuevo año escolar, el Banco de Venezuela (BDV) trae su campaña “Que suene el timbre con el BDV”, para acompañar y facilitar a sus clientes a equiparse en el regreso a clases con sorteos especiales en los comercios afiliados e identificados con los métodos de pago de la Institución.

Leer también: Tu factura de Simpletv te puede salir gratis con el Banco de Venezuela





Del 1 al 15 de septiembre, al utilizar la tarjeta de débito de la Institución en los puntos de

venta BDV para las compras escolares, que incluyen útiles, uniforme y calzados,

automáticamente los clientes participan en un sorteo donde tendrán la oportunidad de ganar

laptops y tablets.

“Que suene el timbre con el BDV” te lleva de vuelta a clases



Dicho sorteo se realizará el viernes 19 de septiembre y los afortunados ganadores serán

informados vía notificación push a través de su aplicativo móvil BDVApp, el cual cuenta con

más de 10 millones de usuarios.



Además, el Banco a través de su práctico PagomóvilBDV con QR desde la BDVApp, les

mantiene a sus clientes la posibilidad de recibir el reintegro inmediato del monto pagado, con

su campaña «Paga y Pégala».



El Banco de Venezuela reafirma su compromiso de estar siempre cerca de sus clientes en

cualquier temporada del año, llevándoles soluciones integrales que, además de simplificar

sus operaciones, les permiten ganar en los comercios aliados del Banco #1 del país.

Prensa BDV