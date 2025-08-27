“Que se pronuncie la jueza”: ASOCAMPANAS exige restitución de su terreno en Barquisimeto

La Asociación Civil Provivienda Las Campanas (ASOCAMPANAS), conformada por educadores, muchos de ellos adultos mayores, alzó su voz en un pancartazo para exigir a las autoridades judiciales un pronunciamiento sobre un terreno de su propiedad que fue invadido hace más de 10 años.

La manifestación, liderada por el profesor Hermen Cordero, representante de la asociación, se llevó a cabo en la Plaza de la Justicia, a las afueras del Edificio Nacional, debido a la falta de una decisión por parte de la jueza del Tribunal de Juicio Cinco Penal. «Desde el 6 de junio estamos esperando que la jueza se pronuncie«, afirmó Cordero. «Se nos dijo que el proceso había sido cerrado y que la decisión había sido enviada a la Fiscalía General, pero hasta ahora no tenemos respuesta».

El terreno, ubicado en la carrera 2 entre calle 8 y avenida La Salle en las adyacencias de La Brisa, fue adquirido por ASOCAMPANAS en 2008 con el objetivo de construir 48 apartamentos para sus miembros. Sin embargo, en 2014, el espacio fue invadido. Desde entonces, la asociación ha mantenido una lucha legal para lograr la restitución del bien.

Según Cordero, se había propuesto un acuerdo con los invasores para que desalojaran el terreno, pero solo algunas de las familias se retiraron, mientras que otras cinco se mantienen en el lugar. Además, los invasores han impedido el acceso a los miembros de la asociación, instalando barrotes en el portón del terreno.

La asociación cuenta con el apoyo de abogados para continuar con las diligencias legales, pero reiteran su llamado a la justicia para poder continuar con el proyecto habitacional que beneficiará a 48 familias de educadores. «Esperamos que la doctora Yorley Valero, jueza del tribunal, se pronuncie y que se restituya nuestro terreno. Llevamos casi 11 años esperando. A estas alturas, ya deberíamos estar viviendo en nuestros apartamentos», concluyó Cordero.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto