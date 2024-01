¿Qué pasaría si la Divina Pastora se cae durante la procesión? (+Video)

Este domingo 14 de enero se celebra la visita 166 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Once hombres son los encargados exclusivamente de la seguridad de imagen a quienes se les conoce como los celadores y ellos explicaron los protocolos de cuidado que tiene la excelsa patrona de los larenses.

Otilio Mendoza sirve desde hace más de 30 años en esta responsabilidad y lo hace en forma de devoción a la Virgen, el explicó que en todas las visitas y peregrinaciones realizadas por la Divina Pastora, jamás ha ocurrido esta tragedia: “Eso nunca ha pasado“, enfatizó.

Rememoró que en las primeras procesiones quienes se encargaban de llevar a la imagen eran principalmente los indios gayones, quienes hacen vida en este territorio: “Ellos asistían a los capuccinos, nunca sucedió eso porque siempre existió una gran seguridad. Eso no queremos ni pensarlo“, apuntó.

Otilio Mendoza participa como integrante de la cofradía desde los años 90.

En el caso de que llegara a ocurrir, Mendoza informó que los celadores deben primeramente ubicar a toda la cofradía que esté presente dentro del anillo de seguridad reforzado por la Pastoral Juvenil: “Hay que llevarla muy bien, hay que asegurarla en los cuatro puntos y si vamos seguros en los cuatro puntos, ahí vamos bien“, afirmó.

Edgar Pérez, quien sirve como celador de la Divina Pastora desde que tenía 17 años, añade que deben estar atentos ante cualquier indicio de cansancio por parte de los cargadores: “Si alguien se cansa y quiere soltar el tubo, en ese momento están los celadores y la cofradía que deben entrar de una vez. Esos son los protocolos y eso se ensaya“, acotó.

“Este es el tesoro de Barquisimeto, tenemos que cuidarlo. No, eso no va a pasarnos“, dijo Pérez sonriendo y a la vez nervioso al ser consultado por este tipo de situaciones que no se ha presentado hasta ahora desde que se tienen documentos de registro de este evento mariano.

Deterioro de la Divina Pastora

A lo largo de la historia, la imagen de la virgen ha sufrido varias restauraciones por su deterioro en el tiempo. En el año 2020, la Arquidiócesis de Barquisimeto pidió a las parroquias que reciben la imagen, cuidarla ante un notable desgaste de la misma. Los dos integrantes de la cofradía notificaron que actualmente se encuentra en buenas condiciones.

“La imagen está bien, está en perfectas condiciones. Pero tenemos que cuidarla, el sol le hace mucho daño y hay unas normativas de las horas que puede salir la virgen, además deben ser trayectos cortos“, exclamó Edgar Pérez, quien a su vez es uno de los encargados de que no existan daños como miembro de los celadores.

Edgar Pérez sobrevivió a dos infartos y un ECV durante la pandemia del COVID-19

“El cuidado que le tenemos a la santísima virgen, los párrocos, el clero y nuestra feligresía es muy grande“, puntualizó Pérez, expresando que la imagen debería acompañar a los larenses por muchos años más en cada procesión de los 14 de enero rumbo a la Catedral de Barquisimeto.

Generación de Relevo

Apenas once hombres son los encargados de cuidar a la Divina Pastora de más de dos millones de personas que asisten a Barquisimeto para la procesión mariana más grande del mundo: “Queremos una generación de relevo, le pido a los jóvenes que se integren a la cofradía y luego pasen a ser celadores. Los celadores son los que llevamos la batuta de la procesión“, dijo Otilio Mendoza.

Para congregarse y optar por ser uno de los celadores, se debe pasar por varias fases: “Hay que estar en formación en una parroquia. Venir a hablar con el párroco para ser candidato a la cofradía, todo debe ser formalizado porque no se acepta a cualquiera. Todo en base a la formación. Todo el tiempo los celadores han sido hombres, por eso deben ser hombres de fe y necesitamos esa generación de relevo“, concluyó.

