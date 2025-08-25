¡Qué Mantequilla y no lo sabías! Cuando el zapato es clave para ser el mejor deportista

En los últimos años, el ritmo de Barquisimeto ha cambiado. Se siente en las calles, en los parques y en cada cancha de la ciudad. La gente, ahora más que nunca, se ha volcado a la actividad física. Trotar por la mañana, un partido de fútbol con los amigos o un peloteo de pádel se han convertido en la excusa perfecta para mantenerse en forma. Pero, ¿qué hace falta para ser el mejor en lo que sea que decidas practicar? Además de la pasión y la constancia, el calzado es la clave.

Y es que no es lo mismo correr con un zapato casual que con una zapatilla diseñada para el running. La diferencia no solo se nota en el rendimiento, sino en cómo te sientes. Por eso, el equipo de Noticias Barquisimeto se adentró en una de las tiendas más comentadas de la ciudad: «Que Mantequilla«, para descubrir qué calzado busca el guaro a la hora de entrenar.

Un paraíso para el deportista larense

Al entrar, la variedad te deja sin aliento. Fuimos recibidos por José Hernández, coordinador de operaciones de la tienda, quien nos explicó que la oferta se adapta a las nuevas tendencias de la ciudad. «Aquí tenemos variedad para distintas disciplinas. Ahora las personas se están inclinando mucho al mundo running, tenemos zapatos ‘OQ’, además de tacos, para béisbol, fútbol, pero también casuales, semicasuales para toda ocasión,» nos contó.

Y es que, si eres de los que busca un zapato para cada ocasión, este es tu lugar. Para los corredores, tienen zapatillas que parecen una pluma, con una amortiguación que te hace sentir que flotas en el asfalto. Si lo tuyo es el pádel o el tenis, encontrarás modelos con suelas especiales que te dan ese agarre que necesitas para las frenadas en seco y los arranques explosivos. Y para los que se lanzan a la cancha de voleibol o de baloncesto, hay opciones que brindan la sujeción perfecta para esos saltos y cambios de dirección rápidos.

Calidad y precio: la fórmula mágica

Uno de los puntos fuertes que destacó José Hernández es que en «Que Mantequilla» se han enfocado en la relación calidad-precio. “Tenemos zapatos doble A y triple A, desde los $10 hasta los $60. Nos basamos en la calidad y el precio», nos aseguró. En un país donde cada dólar cuenta, tener acceso a un calzado de calidad que se ajuste al bolsillo es una ventaja inmensa para quienes quieren cuidar su salud y su desempeño deportivo.

Además de los precios, la atención es otro pilar fundamental para esta tienda. Han reforzado su «piso de ventas» con un personal altamente capacitado, chicas que te asesoran, no solo te venden un zapato. «Que Mantequilla es una tienda con mucha afluencia de personas, y eso se lo agradecemos a nuestros clientes por venir. Hemos reforzado con más chicas para la atención, que hemos capacitado con talleres para darles la mejor atención», afirmó Hernández.

«La mantequilla de cada día»: promociones que enamoran

Pero si hay algo que realmente los caracteriza, son las promociones. «Aquí nos caracterizamos por nuestros precios mantequilla», dice José con una sonrisa. «Tenemos una promoción activa que por $15 te puedes llevar dos pares de zapatos de una excelente calidad. Todos los días van a encontrar una promoción, es lo que nos caracteriza y por eso lo hemos afianzado».

Con ese nivel de ofertas, es fácil entender por qué tantos larenses se acercan a esta tienda. Ya sea para equiparte para tu próxima carrera, un partido de fútbol o simplemente para encontrar un calzado cómodo para el día a día, Que Mantequilla se ha posicionado como un aliado clave en la nueva movida deportiva de Barquisimeto, demostrando que tener el zapato correcto no solo te hace sentir mejor, sino que te acerca a ser el mejor deportista que puedas ser.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto