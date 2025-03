¿Qué le sucede a nuestro cerebro cuando no usamos el teléfono en 3 días?

Un nuevo estudio ha demostrado que no usar el teléfono inteligente por un breve período de tiempo puede cambiar la actividad en ciertas partes del cerebro, informó el portal PsyPost.

Un equipo de investigadores alemanes realizó un experimento en el que se pidió a 25 personas de entre 18 y 30 años que limitaran por completo el uso de sus dispositivos durante 72 horas. Antes y después de esta restricción, los participantes se sometieron a escaneos cerebrales mediante resonancia magnética funcional y completaron unos cuestionarios psicológicos.

Alteraciones en la actividad cerebral

Durante los escaneos, se les mostró una variedad de imágenes, incluidas fotografías de teléfonos inteligentes encendidos y apagados, así como de objetos cotidianos. Los resultados de los cuestionarios no mostraron cambios significativos en el estado de ánimo de los participantes, ni en sus niveles de ansia a pesar de la restricción.

Sin embargo, los escáneres cerebrales revelaron que la actividad en áreas relacionadas con el autocontrol y la recompensa cambiaba cuando las personas veían las imágenes de los teléfonos inteligentes.

Robert Christian Wolf, del Hospital Universitario de Heidelberg, explicó que el uso excesivo de los teléfonos inteligentes comparte similitudes con otras conductas que involucran al sistema de recompensa del cerebro, como el consumo de sustancias.

La investigación, que fue publicada en la revista Computers in Human Behavior, también encontró una conexión entre la actividad en la corteza parietal y el ansia, lo que sugiere que esta región del cerebro puede influir en el deseo de utilizar el celular.

Investigar los efectos a largo plazo

Wolf destacó que incluso un breve descanso de los teléfonos inteligentes puede alterar la actividad cerebral, aunque estos cambios son principalmente neuronales y no conductuales. No obstante, el científico indicó que su estudio tiene ciertas limitaciones, como que solo se centra en los efectos a corto plazo y no en los de largo plazo.

«Nuestro objetivo es profundizar nuestra comprensión de cómo el uso de teléfonos inteligentes influye en la actividad cerebral a lo largo del tiempo, en particular en relación con la atención, el estado de ánimo y el control cognitivo», subrayó Wolf.

Carla Martínez / Con información de NotiTarde