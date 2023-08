¿Qué hay detrás de los tumores?

Hablas de tumores por lo general es hacer referencia a algún tipo de cáncer, sin embargo, no es necesario que un tumor sea maligno, en muchos casos se tratan de tumores benignos.

Los tumores son crecimientos anormales de tejido y su clasificación depende de la amenaza que representan para la vida de quien lo padece.

Aunque manifieste sintomatología; si la supervivencia de la persona está en riesgo entonces se considera que la tumoración es maligna o cáncer.

La médico oncólogo de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), doctora Sara Altuna, explicó que no todos los tumores van a generar sintomas.

“Una neoplasia benigna significa que la persona no va a morir debido a ese tumor, puede vivir con él, pero no necesariamente significa que no le va a dar síntomas. Una referencia de esto son los fibroadenomas, que son tumores benignos en el tejido glandular de los senos. Se presentan como unos bultitos que es posible que causen dolor mamario con los ciclos menstruales o pueden estar relacionados con algo de inflamación”.

Tambien explicó que las tumoraciones que no son malignas necesitan tratamiento, generalmente consiste en paliar la sintomatología, como en el caso de los que se detectan en el tracto digestivo y que no tienen malignidad, pero que pueden causar sangrados, por ejemplo.

El proceso

La diferencia entre los tumores cancerigenos y las neoplasias benignas es que suelen tener un crecimiento más lento, con un carácter de estabilización.

“Ellos llegan a un momento en el que dejan de crecer y se quedan del tamaño en el que están, o pueden inclusive hacer regresión. Su comportamiento no se puede predecir, pero se puede observar en el tiempo y es lo que generalmente se hace”, explicó la especialista.

Por el contrario, los tumores cancerígenos son de rápido crecimiento, y son producidos por el desarrollo desordenado y descontrolado de células en un órgano determinado, por lo que ponen en riesgo la vida del paciente si no son diagnosticados y tratados a tiempo.

Agregó que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, dependiendo de dónde se encuentre el tumor, y lo más probable es que haya que hacer una serie de tratamientos antes y después de resecar esa lesión.

Sin embargo, hay circunstancias en las cuales estos tumores no se pueden operar, y hay alternativas terapéuticas que también pueden utilizarse a la hora de lograr el control de la enfermedad e, inclusive, de la curación del paciente.

La única manera de conocer la gravedad o no del tumor es a través de una biopsia.

Información de: ÚN