¡Que Golilla! Ofertas engañosas en Barquisimeto con venta de celulares 

Muchas empresas establecidas en Barquisimeto compiten con ofertas atractivas en varios modelos de celulares, pero casi todas terminan engañando a los compradores a la hora de concretar el pago por el monto de los equipos, ya que condicionan la venta a la forma como deben cancelar la mercancía.

Tal es el caso de la señora Carmen Pérez, quien aprovechando la “ganga” que ofrecían por el celular “Alcatel 1”, se dirigió personalmente a concretar la compra del producto que en la cuenta de instagram de la empresa “Mi Golilla”, tenía la promoción especial en 60$.

Ubicada en el cuarto piso del edificio Centro Empresarial Barquisimeto, en plena avenida los Leones, el personal de “Mi Golilla” recibió con la mejor atención a la señora Pérez, quien estaba emocionada ya que por fin iba a tener un nuevo celular que le permitiera estar comunicada con el mundo, y sobre todo con sus seres queridos en estas navidades y año nuevo.

Señora Pérez: “Buenos días, vengo a comprar el celular Alcatel 1 que ustedes tiene en promoción en 60$, y que la vi en su cuenta de instagram”.

Mi Golilla: “Buenos días, bienvenida. Si claro, ya le traemos el equipo”.

Señora Pérez: Este es el celular que quiero. ¿Tienen punto de venta?

Mi Golilla: “No señora”.

Señora Pérez: ¿Y pago móvil?

Mi Golilla: “Solo aceptamos dólares en efectivo o pago vía zelle”.

Señora Pérez: “Pero no tengo cuenta zelle ni dólares en efectivo, solo tengo bolívares y puedo hacer un pago móvil”.

Mi Golilla: “Si paga con bolívares el celular cuesta 74$”.

Señora Pérez: “Y eso por qué, si la promoción de ustedes por instagram dice que el equipo cuesta 60$”?

Mi Golilla: “Porque así está en la lista de precios de nosotros”.

Señora Pérez: “Pero es que no entiendo. ¿Cómo ustedes ofertan un celular en 60$ y cuando uno viene a comprarlo aquí me dices que si lo pago en bolívares me cuesta 74$? Eso quiere decir que me lo estás vendiendo por encima del dólar Banco Central de Venezuela, incluso muy por encima del dólar paralelo. ¿Entonces, para qué tienen allí en el mostrador el cartel con la cotización del dólar BCV?

Mi Golilla: “Son políticas de la empresa”.

Señora Pérez: “Eso me parece un abuso de parte de ustedes, esto es una oferta engañosa. Deben decir en sus redes sociales que el precio de la oferta está condicionado a si pagamos en dólares o en bolívares”.

Mi Golilla: “Si quiere pagar en dólares no hay problema, si paga en bolívares son 14$ más. Si no quiere, pues no se lleve el celular”.

La señora Carmen Pérez, impotente, salió molesta tras sentirse engañada por esta empresa y no poder comprar su nuevo celular. Antes de retirarse le advirtió a la vendedora de “Mi Golilla” que los iba a denunciar ante al SUNDDE, por el delito de oferta engañosa y por desconocer el valor del dólar establecido por el BCV.

La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario en sus capítulos referentes a la publicidad engañosa, dice textualmente lo siguiente: Comercio Fraudulento y Publicidad Falsa. Artículo 63.- “La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios, será perseguida y sancionada como fraude”.

Y esa misma Ley dice en su parte sobre “Publicidad Falsa:: Artículo 66.- “Cuando la gravedad de las afirmaciones hechas en un mensaje publicitario considerado falso o engañoso así lo ameriten, la autoridad correspondiente ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante y por los mismos medios en que se difundió el mensaje sancionado”.