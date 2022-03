¿Qué es un Triple Play en el béisbol? Definición y circunstancias

Te presentamos una de las jugadas más extrañas que tiene el béisbol, donde una serie de condiciones se combinan para conseguir tres outs en una jugada.

Una de las jugadas más espectaculares que se puede presenciar en el béisbol es el Triple Play. Su ejecución es tan rara que estos solamente aparecen alrededor de cinco veces por temporada en Grandes Ligas.

Esta jugada representa claramente lo que es estar en el lugar correcto en el momento correcto, pues el tiempo y la rapidez son dos de sus más grandes aliados.

¿Qué es un triple play?

Se puede definir al Triple Play como un evento en donde el equipo a la defensiva consigue tres outs en una misma jugada o secuencia, pero para que esto ocurra se deben de dar una serie de condiciones.

En primer lugar y lo más importante: no debe haber outs en la pizarra y es necesario que al menos dos jugadores se encuentren corriendo en las bases. De otra manera, la jugada no se podría llevar a cabo.

De igual forma, es necesario que los defensivos actúen rápidamente, aprovechando el error o la confusión de los corredores, pues esta es la principal causa para que un Triple Play se pueda dar.

¿Cómo se ejecuta un triple play?

A pesar de que hay varias maneras para que se lleve a cabo un Triple Play, la más común es cuando sale una rola directamente al tercera base, mismo que pisa la almohadilla para el primer out, posteriormente tira a la intermedia para el segundo out y finalmente la pelota pasa a la inicial para el tercer out.

7/22/19: Twins turn triple play with Martín Pérez pitching.

8/7/19: Twins turn triple play with Martín Pérez pitching.



(MLB x @SiriusXM) pic.twitter.com/ifAFCnQ7Fh — MLB (@MLB) August 7, 2019 Otra forma frecuente de que esto pase es cuando los corredores salen al robo y el bateador conecta una línea que es atrapada por el fildeador para el primer out. Posteriormente este hace los tiros correspondientes para agarrar a los ofensivos fuera de sus almohadillas completando los dos outs restantes.

El béisbol es maravilloso: ¡Una jugada, TRES OUTS! 😳🙌



🗣 Repetimos, ¡TRIPLE PLAY! #LasMayores #MLB pic.twitter.com/3yiyclLlM5 — LasMayores (@LasMayores) August 17, 2018 Por otro lado, la manera más impresionante que hay de concretar esta jugada es sin asistencia. En este caso, los corredores salen al robo y el bateador saca una línea al segunda base o shortstop para el primer out, luego este se encarga de tocar al corredor que viene de primera para el segundo out y finalmente pisa la almohadilla para el tercer out.

#UnDíaComoHoy en el 2008, Asdrubal Cabrera realizó esta joyita a la defensiva. 😱👏🇻🇪

Un triple play sin asistencia.#MLBVenezuela pic.twitter.com/cKA4MqaJKH — MLB Venezuela (@MLBVenezuela) May 12, 2018 El Triple Play sin asistencia es tan extraño que solamente se ha dado en menos de veinte ocasiones a lo largo de la historia de la MLB, representando un logro casi imposible para todo aquel que lo realiza.

