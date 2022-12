Qatar 2022: El ‘incidente’ entre Messi y Lewandowski, «Lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha»

Los dos capitanes tuvieron un desencuentro al final del partido… pero se dieron un abrazo cuando el encuentro de terminó.

Fue una de las imágenes más llamativas del Polonia-Argentina. El encuentro afrontaba sus últimos minutos y Robert Lewandowski cometió falta sobre Leo Messi tras un regate de éste. Al ir a pedirle perdón Robert, el argentino ni miró al delantero polaco y se quedó mirando al infinito. A la conclusión del choque ambos jugadores se quedaron charlando unos instantes sobre el césped y se abrazaron, sellando las paces.

Ya en zona mixta, Messi fue preguntado por el ‘incidente’: «Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema», apuntó en los micrófonos de Onda Cero. No quiso desvelar lo que había hablado con Lewandowski. «No pasa nada, nada. Él no habla español… y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad».

Por su parte, ‘Lewy’ analizó el asunto con la Prensa polaca: «Fue un duelo interesante. Lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada especial».

Desencuentro

Lo cierto es que Messi y Lewandowski han tenido algún desencuentro verbal en el pasado. El polaco habló sobre las palabras de Leo Messi tras conquistar el Balón de Oro 2021, en las que el argentino pidió que el de 2020, que no fue entregado por la pandemia, debería ser para el polaco. «Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías», dijo ‘Lewy, que posteriormente tuvo que matizar sus palabras.

En la entrega del premio The Best 2021 que ganó Lewandowski, el hoy jugador del Barcelona también se mostró contrariado al enterarse de que Leo Messi no le voto. «¿Por qué no me votó Messi? Preguntadle a él», dijo.

Szczesny hizo esperar a Argentina con este paradón de penalti a Messi

La «Bronca» de Messi por el penalti fallado

Luego, Messi valoró la victoria que clasifica a Argentina como primera de grupo y el penalti que falló con 0-0 en el marcador. «Estoy con bronca por haber errado el penal pero creo que el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que una vez entrara el primer gol iba a cambiar el partido», analizó el astro argentino que superó a Diego Armando Maradona en partidos disputados con la selección en los mundiales.

Messi comentó el partido de octavos ante Australia. «Va a ser muy difícil. Cualquiera gana a cualquiera. Todo está muy igualado. Tenemos que preparar el encuentro de la mejor manera como hacemos siempre», destacó.

Pese a la clara mejoría del equipo, el capitán de la Albiceleste no quiere se que lancen las campanas al vuelo: «Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojala podamos mantener lo que hicimos», confió el capitán de Argentina.

