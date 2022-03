Putin: «Todos debemos pensar en normalizar las relaciones»￼￼

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó este viernes a la comunidad internacional a colaborar y desarrollar las relaciones entre los países con normalidad.

Leer también: Portavoz de China advirtió que EEUU busca difamar al país con los sucesos de Ucrania

Durante una ceremonia de izado de bandera rusa en el transbordador Marshal Rokossovsky, el presidente ruso enfatizó que Moscú solo actúa en respuesta a las acciones inamistosas de otros países contra ella, pero que no «tiene ninguna mala intención hacia nuestros vecinos».

«Quiero volver a subrayar que —siempre lo hemos dicho— no tenemos ningunas intenciones inamistosas hacia nuestros vecinos», recalcó el mandatario ruso al tiempo que agregó que «también me gustaría aconsejarles no exacerbar la situación, no imponer ningunas restricciones».

«Pienso que todos debemos pensar en normalizar las relaciones», afirmó Putin, durante su discurso, el cual fue transmitido por la televisión y redes sociales.

Sanciones podrían beneficiar a Rusia

Putin aseveró que Rusia seguirá trabajando en proyectos como el del buque transbordador Marshal Rokossovski que aumentan la independencia logística del país.

«Si alguien no quiere colaborar con nosotros en el marco de la cooperación común y de esta manera se perjudica a sí mismo, también nos perjudica a nosotros, sin duda, pero ¿cómo? Tendremos que hacer ciertas correcciones en algunos planes, obtener competencias adicionales, como ya hemos hecho en una serie de proyectos», dijo Putin al señalar que su el país puede «salir beneficiado» de las sanciones internacionales, cita Sputnik.

El presidente enfatizó que Rusia seguirá fomentando la red y la infraestructura de transporte y logística en todo su territorio y expresó su confianza en que la industria rusa podrá cumplir este objetivo.

Tras las operaciones militares especiales de Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea se aliaron para aplicar medidas coercitivas ilegales sobre Moscú.

Entre las medidas se encuentra, la desconexión al sistema financiero ruso del sistema interbancario SWIFT, una organización encargada de proveer de servicios sobre la administración de forma segura las transacciones que llevan a cabo los bancos de todo el planeta.

El Banco Central de Rusia declararon que la entidad financiera «dispone de los recursos e instrumentos necesarios para mantener la estabilidad» en el sector y «garantizar la continuidad operativa».

El presidente ruso también sostuvo una reunión Presidente sostuvo reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad y una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud. También envió saludos al recién electo presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan.

Con información de: UN