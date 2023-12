Publican audio filtrado donde jueza induce a funcionarios a corromperse

La periodista de Telesur Madelein García, publicó en sus redes sociales un audio filtrado con la presunta voz de la jueza y presidenta del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Zulia, con sede en Maracaibo, Marjorie Portillo, donde se escucha a la funcionaria induciendo a sus subordinados a corromperse, para que exijan comida y dinero a ciudadanos que requieren de los servicios de la referida instancia judicial a cambio de agilizar sus trámites.

En el audio se oye a la mujer compartiendo varios tips ilícitos sobre cómo sobornar a personas que necesitan los servicios del Circuito de Protección a Menores de Edad, ciudadanos a quienes en el audio la funcionaria califica como clientes.

“Sean astutos… díganle a los clientes (ciudadanos que necesitan de los servicios de la instancia del menor y adolescente), y así les brindan la cenita… ¡Mirá!, nos vemos en Café Bambi, pa’ que les brinden la hamburguesita, el cafecito y hacen el negocio. O antes de llegar aquí, a las 7.00 de la mañana: mirá, nos vemos aquí en la esquina de la plaza; vos queréis que te resuelva, a las 7:00 de la mañana nos vemos, me brindáis el desayuno y ahí hablamos, me entregáis la platica, yo te entrego el documento, la cuestión certificada… ¿Qué opináis, Rafael?”, preguntó la jueza a uno de los presentes en la reunión donde compartió los consejos de soborno.

Continúa el audio: “Si tenéis cinco clientes, ponéis uno a las 7.00, otro a las 7.15 y 7.30 am. El que no llegó, bueno… chamo, te fregaste… a las 12.00 m es el almuerzo, a las 5.00 nos vemos, me brindáis un postrecito con café con leche, con la operación ya realizada. ¿Es buena la idea o no?”, volvió a preguntar la experta en leyes.

En el audio, la mujer insta a los funcionarios a darse tupé y que exijan al menos 20 dólares, entre comida y dinero, para resolver en cuatro días los asuntos legales que llevan un año de retardo procesal.

A Marjorie Zucoswkis Portillo Ramírez la destituyeron del cargo. Ella es la juez de Protección de Niños y Adolescentes, que aparece en el sonido donde da consejos de cómo resolver lo de navidad, hallacas, regalos.

“Dense su tupé. Que los clientes no vengan pa’ acá y tengan esto como una jungla. Las ideas que les estoy dando, se llaman organización, planificación y estrategia. ¿Ustedes nos son pequeños gerentes en sus puestos de trabajo? Trabajan organizadamente y se ganan su platica. Eso es todo…”, insistió la funcionaria.

Al mismo tiempo manifestó: “Vamos a estar claros, todos vivimos de eso porque del sueldo no vamos a vivir, eso es mentira”.

Finalmente, expuso que a la institución llega “desde el más pela’o hasta el más rico”, refiriéndose a los ciudadanos que necesitan tramitar sus documentos. Añadió: “Todos necesitamos plata ¿no estamos en diciembre, pues…?”.

