Publican adelanto de «Shrek 5»: ¿Por qué la película no se verá igual a las anteriores?

La productora audiovisual estadounidense, DreamWorks, publicó este jueves un adelanto de la icónica película animada de ogros “Shrek 5”, que se estrenará en cines en diciembre de 2026 y traerá consigo nuevos personajes.

Como sorpresa, la actriz Zendaya se sumará al elenco y realizará el doblaje de la voz de la hija de Sherk y Fiona. En el clip también se pueden visualizar personajes familiares, así como, Burro, Espejo y Pinocho.

“Lo mejor de Far, Far Away está llegando” fue el escrito que acompañó el post de Instagram que no tardo en sumar likes y comentarios polémicos en la plataforma, dado a que miles de usuarios criticaron la animación y apariencia de los personajes ficticios.

“Por qué buscan cambiarle la animación a Shrek? Déjenla como estaba antes”, “Para mí va a existir hasta Shrek 4” y “Por favor, fans de Sonic, ¿cómo podemos manifestarnos contra esto?”, son algunos de los comentarios que resaltan en la publicación.

A la espera de más informaciones sobre la trama, esta quinta entrega estará dirigida por rostros conocidos del cine de animación como Walt Dohrn (‘Trolls’), Conrad Vernon (‘Shrek 2’) y Brad Ableson (‘Minions: El origen de Gru’).

¿Por qué “Shrek 5” no se ve igual que las anteriores películas?

Al igual que los personajes y los espectadores de Shrek han ido cambiando, también lo ha hecho DreamWorks, y eso ha pasado por adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar muchas de sus herramientas.

En las películas más recientes del estudio, el estilo visual ha virado hacia algo más cercano al videojuego y lo fotorrealista, apreciable especialmente en películas como “Los tipos malos”, la nominada al Oscar “Robot salvaje” o “El gato con botas: el último deseo”.

Precisamente en “El gato con botas” se utilizó la tecnología MoonRay, que venía implantándose desde 2019 con “Cómo entrenar a tu dragón 3”, la cual permite una iluminación más precisa, texturas más suaves y en definitiva nuevos detalles sutiles en algunas partes del cuerpo. Esta es la razón por la cual nuestros amados personajes lucen más animados que nunca.