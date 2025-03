PSUV realizará postulaciones en asambleas este sábado: «La línea es que no hay líneas, usted puede postular al que quiera»

Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello reiteró la convocatoria a las asambleas de postulaciones de candidatas y candidatos de esta organización política para este sábado, 15 de marzo, en todo el territorio nacional.

Durante la rueda de prensa, el dirigente nacional expresó las asambleas se realizarán a partir de las 2.00 de la tarde.

«Debo recordar que la línea es que no hay líneas, usted puede postular al que quiera, libre de apremio, libre de presión y de cualquier forma de intencionalidad para favorecer a alguien en particular. No le coma coba a nadie, la postulación es de manera libre y sin presión», aseguró.

Información de: Nota de Prensa